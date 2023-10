Raffica di furti tra Marassi e Staglieno, razziati tre appartamenti in una sola serata

Genova. Nuova raffica di furti in appartamento a Genova. Sabato sera i ladri hanno razziato le case sulle alture tra Marassi e Staglieno, riuscendo a mettere a segno i colpi in tutti i casi denunciati alle forze dell’ordine.

Il primo episodio è stato riferito intorno alle 22.30 in via Burlando: i malviventi si sono introdotti in un’abitazione entrando dalla finestra di una camera al piano strada e hanno portato via monili in oro dal valore ancora da quantificare.

Altri due furti si sono verificati in via Montello, nella zona sottostante. Nel primo caso i proprietari hanno trovato la porta di ingresso bloccata da un attaccapanni e hanno trovato una finestra semiaperta: anche in questo caso a mancare all’appello sono alcuni gioielli. In un altro civico della stessa strada è stata colpita un’abitazione affittata da studenti dove i topi d’appartamento, entrando ancora una volta da una finestra, hanno trovato 3mila euro in contanti. L’allarme è scattato tra le 23.00 e l’una di notte.

La polizia è al lavoro per rintracciare gli autori dei furti. Viste le modalità d’esecuzione e le coincidenze su luogo e ora, è altamente probabile che siano gli stessi in tutti e tre i casi.