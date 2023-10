Raccolta differenziata, nelle mense universitarie parte il progetto di sensibilizzazione per studenti e personale

Genova. Parte dalla mensa universitaria Gastaldi il nuovo progetto di educazione ambientale “Differenziata 30 e lode” promosso da Amiu Genova in collaborazione con Aliseo – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento.

Il progetto ha l’obiettivo di implementare e promuovere la raccolta differenziata nelle mense universitarie genovesi, e coinvolgerà attivamente gli studenti universitari e il personale delle strutture universitarie. Il sistema ideato prevede infatti che gli studenti svuotino completamente i vassoi della mensa, separando correttamente gli scarti in tre categorie principali: organico, plastica e carta.

Il progetto sarà supportato da una campagna di comunicazione che includerà mezzi come social media, pannelli informativi, locandine, volantini e adesivi. Dopo la Gastaldi, il progetto passerà alle mense Darsena, Asiago e Albergo dei Poveri, per essere poi esteso anche alle residenze universitarie – Gastaldi, Asiago, San Nicola, Garibaldi – che verranno dotate di contenitori per la raccolta differenziata di carta e plastica in ogni piano, mastelli dedicati alla raccolta di tutte le tipologie di rifiuto nelle aree ristoro e materiale informativo disposto nelle aule studio, nei corridoi, nelle aree ristoro e nelle camere.

“Regione Liguria è sempre più attenta alle azioni che facciano crescere nelle ragazze e e i ragazzi la sensibilità ambientale – ha detto Simona Ferro, assessore regionale alla Scuola, Università e Cittadinanza Consapevole – È già da tempo attiva la raccolta differenziata presso la mensa di Gastaldi. Con questa campagna Aliseo coinvolgerà direttamente gli studenti universitari italiani e stranieri che frequentano i centri di ristorazione e le residenze universitarie nella quotidianità della differenziata”.

“Siamo entusiasti di lanciare il progetto “Differenziata 30 e Lode” in collaborazione con Aliseo – ha aggiunto Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu Genova – La sostenibilità ambientale è una priorità per Amiu, e questo progetto rappresenta un passo significativo verso la riduzione del nostro impatto ambientale. Invitiamo gli studenti a partecipare attivamente, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza per un futuro più sostenibile”.