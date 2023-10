Pulizia caditoie, Bruzzone (Rossoverdi): “Comune spende 7 milioni togliendo un servizio ad Amiu”

Genova. Questa mattina in Comune a Genova si è tenuta una commissione consiliare sul tema della manutenzione e della pulizia delle caditoie. Un appuntamento che ha sollevato diversi interrogativi nell’opposizione. Molto critico Filippo Bruzzone, capogruppo della lista ROssoverde.

“La gestione delle caditoie in una città come Genova, teatro di numerose alluvioni, è un elemento essenziale della gestione del territorio – dice in una nota – per questo motivo appena ci siamo insediati abbiamo tallonato l’amministrazione su questo tema”.

“Oggi in commissione emerge che il sistema di pulizia delle caditoie non sarà più fatto per il tramite di un contratto di servizio affidato ad Amiu dal costo di 2 milioni di euro ma da due operatori privati, uno dei quali dalla Spezia, con un costo di 7 milioni per i prossimi 4 anni”.

“Come venga gestito tale appalto è risultato molto lacunoso – continua Bruzzone – se non per la pare in cui i municipi devono dare le priorità di intervento: in che modo, in che tempi e con quali scale di priorità non è stato precisato”.

“In ultimo rischiamo di spendere 7 milioni togliendo un altro servizio ad una partecipata: che futuro può avere amiu se si continua a mettere in appalto i servizi?”, si domanda il capogruppo dei Rossoverdi a Tursi.

“Non solo, rimane come un grosso elefante nella stanza il problema strutturale della gestione delle acque. Un anno fa ad una nostra interrogazione per l’ennesimo allagamento la giunta rispondeva che ad essere insufficiente è ad oggi la rete principale di drenaggio a impedire il regolare deflusso delle acque – conclude – sui problemi strutturali mancano sempre le risposte, per dare ai privati i servizi invece la destra è sempre in prima linea”.