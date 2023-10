Prolungamento metropolitana, cantieri in via Archimede: dimezzato il sottopasso per 20 giorni

Genova. Proseguono i lavori per il prolungamento della metropolitana Brignole-Martinez. Per la realizzazione delle opere di fondazione del nuovo cavalcavia Archimede, fino a fine mese, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Dalle 21 di oggi e fino alle 24 del 30 ottobre, in via Archimede è fissato il limite massimo di velocità a 30 km\h nel tratto compreso tra il civico 43 e via Tolemaide. Sono inoltre stabiliti il divieto di transito veicolare sulla carreggiata di levante del sottopasso ferroviario e di transito pedonale sul marciapiede di levante del sottopasso ferroviario. È confermato il divieto di fermata veicolare nel tratto compreso tra il civico 41 e via Tolemaide.

Durante il periodo di validità dell’ordinanza, le autovetture potranno circolare solo attraverso il fornice di ponente nella sola corsia lato mezzeria. Nella serata di oggi sarà installato il cantiere e la relativa segnaletica di preavviso.

Da domani, inizieranno le lavorazioni propedeutiche (rimozione asfalto e livellamento del piano di campagna) e successivamente saranno eseguite prima le perforazioni dei micropali della spalla di sinistra (nell’area adiacente al civico 37 rosso) e successivamente in corrispondenza del setto centrale del cavalcavia. Al termine di queste lavorazioni, la viabilità sarà ripristinata come l’attuale.