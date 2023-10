Processo Tirreno Power, tutti gli imputati assolti con formula piena

Savona. “Tutti assolti” perchè “il fatto non sussiste“. Questa è la sentenza pronunciata dal giudice Francesco Giannone questo pomeriggio nell’aula magna del tribunale di Savona nell’ambito del processo di Tirreno Power.

Ventisei tra manager e ex manager erano stati rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario colposo. Il pubblico ministero Elisa Milocco aveva chiesto tre anni e 6 mesi per tutti gli imputati ad esclusione di Jacques Hugé (membro del CdA dal 13/11/2002 al 31/10/2008 nonché membro del comitato esecutivo) e di un altro imputato, nel frattempo deceduto.

Delusione e sconforto tra il pubblico presente in sala per la decisione del giudice. Decine di cittadini presenti nell’aula magna per assistere alla conclusione del processo, tra di loro i rappresentanti di alcune associazioni che hanno iniziato una quindicina di anni fa la battaglia contro la centrale a carbone.

Oggi la conclusione di un processo iniziati oltre 4 anni e mezzo fa. Il 5 giugno era iniziata la fase finale del processo che ha preso il via il 31 gennaio 2019. Nel mirino della procura i mancati investimenti di Tirreno Power per limitare l’inquinamento (la mancata copertura del carbonile), il posizionamento del sistema di monitoraggio delle emissioni sui camini della centrale. Il giudice, però, ha deciso per l’assoluzione piena per tutti gli imputati e ha disposto il dissequestro (ormai non esiste più nulla di quell’impianto).

L’AZIENDA: “SEMPRE RISPETTATI I LIMITI DI LEGGE”

“Questa sentenza sancisce nero su bianco in nome del popolo italiano che abbiamo sempre rispettato tutti i limiti di legge e non abbiamo arrecato danno al territorio, alla popolazione e ai lavoratori”. E’ il commento di Giuseppe Piscitelli, direttore affari legali di Tirreno Power pochi minuti dopo la sentenza che ha visto assolti tutti gli imputati.

La decisione di oggi pomeriggio arriva dopo 10 anni dalla chiusura dei gruppi a carbone: “Questa sentenza chiude un lungo processo che ci vedeva coinvolti per un presunto disastro ambientale – ha ricordato Piscitelli -. Abbiamo sentito tutti: ‘tutti assolti’ azienda e amministratori. L’allora procuratore decise di avviare le indagini, ma oggi è da escludere che l’azienda abbia provocato morti“.

Delusione dei cittadini e delle parti civili per l’esito del processo e soddisfazione ma anche rammarico dell’azienda per le conseguenze della chiusura della centrale: “Pensiamo a chi ha subito le conseguenze negative come i contraccolpi economici dell’indotto“. Sono stati, infatti, centinaia i lavoratori dell’azienda che sono stati licenziati.

Sulla presunta responsabilità di aver provocato inquinamento e danni alla salute l’azienda commenta: “E’ da escludere in maniera più netta possibile – conclude Piscitelli – perchè tutte le accuse mosse nei nostri riguardi non sono arrivate a processo e questa sentenza decreta in maniera chiara che la centrale non ha prodotto danni alla salute della popolazione”.

LO SCONFORTO DEL PUBBLICO: “MIO MARITO E’ MORTO DI NUOVO”

Non sono mancate le reazioni sconfortate tra il pubblico, composto in gran parte da ambientalisti e parenti di persone decedute. “Sarebbe da andare a Roma a bruciarvi tutti quanti, dal primo all’ultimo. Siete tutti uguali, solo la poltrona volete, solo il grano” ha gridato una delle persone presenti in sala immediatamente dopo la sentenza.

“Hanno escluso la mia testimonianza perché considerata indiretta – ha raccontato invece una donna poco dopo – ma mio marito non poteva testimoniare, perché mio marito è morto. E oggi è morto un’altra volta”.

PARTI CIVILI: “VALUTEREMO DI PROSEGUIRE IN SEDE CIVILE”

Le parti civili valuteranno se ricorrere in appello: “Bisognerà attendere di leggere le motivazioni con calma e freddezza. Valutiamo l’impugnazione della sentenza, ma la nostra lotta va avanti”, ha detto Laura Mara, avvocato di Medicina Democratica e delle 49 parti civili.

Per il giudice l’attività della centrale non si può collegare all’inquinamento di Vado Ligure: “Bisognerà ora capire sulla base di che criterio logico e giuridico si è arrivati a questa assoluzione. Nulla è perso, la nostra lotta andrà avanti per la tutela della salute, dei cittadini e del territorio colpiti dall’ inquinamento, che c’è stato – prosegue Mara -. Cercheremo le forme più opportune di tutela, se non sarà in sede penale, sarà in sede civile dove non si ragiona sull’oltre ogni ragionevole dubbio ma sulle probabilità”.

Tanta la delusione dei presenti in aula e degli avvocati delle parti civili: “Oggi è una giornata brutta perchè precedenti giurisprudenziali analoghi di Vado Ligure ce n’erano (avvelenamento acque cromo6). Noi abbiamo portato il nostro apporto tecnico e scientifico che non va buttato. In appello potrebbe esserci un altro risultato”, ha concluso.