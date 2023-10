Processo Morandi, scoppia il caso Camomilla: il suo legale annuncia 7 ore di dichiarazioni spontanee prima dell’esame

Genova. Oggi alla quarta udienza consecutiva dopo aver risposto per quasi sette ore alle domande del suo avvocato e a quelle del difensore di parte civile Raffaele Caruso l’imputato Emanuele De Angelis ha detto basta chiedendo cortesemente al tribunale di interrompere il suo esame alle 16.30 per riprenderlo domani. E il presidente Lepri ha ovviamente concesso lo stop. Così domani, l’udienza per il crollo del ponte Morandi che non era prevista si farà.

Dopo le udienze devastanti a cui si è sottoposto De Angelis fra l’altro tutti gli altri imputati di Spea che avevano deciso di farsi interrogare hanno cambiato idea: si tratta di Massimo Giacobbi, Lucio Ferretti Torricelli e Maurizio Ceneri.

Ma oggi è scoppiata un’altra polemica in aula che il collegio dovrà risolvere entro domani. Un altro imputato, l’82enne ingegnere di Aspi Gabriele Camomilla (fu lui a commissionare i lavori sulle pila 11 negli anni Novanta) ha chiesto tramite il suo legale di poter rilasciare dichiarazioni spontanee prima di sottoporsi all’esame.

E non si tratterà, come ha spiegato il suo avvocato di dichiarazioni brevi bensì di un monologo (questo sono in sostanza le spontanee dichiarazioni, visto che nessuno, neppure il collegio, può fare domande in quella fase) della durata di “6-7 ore”.

Anche altri imputati che non si faranno interrogare avevano preannunciato dichiarazioni “della durata di più di un’udienza”. La questione rappresenta un nodo giuridico importante perché se da un lato il codice di procedura penale chiarisce che gli imputati possano fare spontanee dichiarazioni in qualsiasi momento del dibattimento (altri le hanno già fatte in passato come lo stesso De Angelis o Antonio Brencich), lo stesso codice prevede che essere debbano essere ‘pertinenti’ con le contestazioni e in caso contrario il presidente può interromperle.

Vista la mole di contestazioni non è escluso che un imputato possa restare nell’ambito della pertinenza rispetto alle accuse anche parlando per ore ma dal punto di vista pratico però è evidente che se oltre 40 imputati su 58 (vale a dire tutti quelli che non vogliono farsi interrogare in aula) facessero dichiarazioni fiume, i tempi del processo si dilaterebbero ulteriormente per sentire ‘racconti’ che chiaramente dal punto di vista processuale hanno un valore molto più limitato che un esame diretto.

Il caso dell’ingegner Camomilla presenta per la procura problemi ulteriori: i pm hanno sottolineato che Camomilla è il primo imputato di Aspi che vogliono sentire e che per loro l’ordine di ‘comparizione’ in aula non è affatto casuale e che dopo le eventuali dichiarazioni spontanee dovranno prendere tempo (leggi: una pausa nelle udienze) per studiarle bene e preparare il successivo interrogatorio. Il tribunale ha già stabilito una pausa nel processo di due settimane: la settimana prossima e quella dei Santi, e questo ulteriore stop sarebbe deleterio per i tempi del processo.

Una soluzione potrebbe essere quella che Camomilla faccia le sue dichiarazioni nelle giornata di lunedì 23 ottobre per poi essere interrogato alla ripresa delle udienze il 6 novembre. Ma al momento non è stata indicata da nessuno.