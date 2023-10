Pro Recco Karate, una medaglia d’oro ai campionati italiani Cadetti

Roma. Durante la prima giornata dei campionati italiani Cadetti di karate ad Ostia, Giulia Manca, 14 anni, della Pro Recco Karate, ha conquistato il titolo nazionale femminile.

In questa competizione abbiamo visto in gara anche un’altra giovane promessa, Camilla Viacava, ben piazzata nel “ranking” che stabilisce la classifica giovanile, utilizzata dalla Fijlkam per valutare il merito degli atleti nella disciplina olimpica del karate e per le chiamate nella nazionale giovanile in vista del prossimo campionato europeo.

Il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, ha espresso il suo apprezzamento per il podio: “Un risultato fantastico per l’atleta e per la società Pro Recco Karate che riesce a portare i suoi ragazzi ai livelli più alti delle classifiche nazionali. Una grande soddisfazione per il direttore tecnico della società Diego Maffei, per gli allenatori Luca Dondero, Riccardo Villa e Valeria Bottaro. Questo successo dimostra l’eccellenza e la dedizione della squadra sportiva di Recco nel formare giovani atleti di talento”.

“Siamo orgogliosi di annunciare che la nuova campionessa italiana categoria Cadetti di Kata è la nostra rappresentante Giulia Manca! Dopo quattro turni contro le migliori atlete italiane, selezionate dalle varie regioni specificamente per questa competizione prestigiosa, ritorna a casa con il titolo nazionale e con una bella medaglia d’oro al collo! Unitamente a Giulia, un’altra nostra fantastica atleta, Camilla Viacava, cede per pochi centesimi di punto al secondo incontro, dimostrando tuttavia di aver ottenuto notevoli progressi in questi ultimi mesi, e facendo ben sperare per i prossimi appuntamenti” è il resoconto dei dirigenti della società recchelina.

Il team della Pro Recco Karate

Giulia Manca sul podio