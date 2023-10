Genova. Una banale discussione per l’auto parcheggiata male è degenerata in violenza, mercoledì pomeriggio, in salita della Provvidenza, zona Principe. Il bilancio è di un uomo di 78 anni spinto a terra con violenza e finito in ospedale con una ferita alla testa.

Stando a quanto accertato dalla polizia, subito intervenuta sul posto, la discussione è nata tra il 78enne e un altro automobilista, un uomo di 64 anni che aveva posteggiato l’auto davanti a quella dell’anziano, impedendogli di muoversi. Quest’ultimo ha quindi chiesto che venisse spostata, ma per tutta risposta il 64enne lo ha spinto, buttandolo a terra e poi allontanandosi.

A quel punto stati chiamati i soccorsi, e sul posto è arrivata l’ambulanza, che ha soccorso il pensionato e medicato la ferita alla nuca. Nel frattempo il 64enne è tornato, ed è qui che lo hanno trovato i poliziotti quando sono arrivati. Il 78enne è stato portato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo, il 64enne è stato invece denunciato per lesioni.