Primark firma l’accordo per i locali dell’ex Rinascente: apertura nel 2025 con 200 dipendenti

Genova. È confermato: Primark, nota catena di abbigliamento low cost nata in Irlanda e presente oggi in Europa e Stati d’Uniti, sbarcherà a Genova negli spazi dell’ex Rinascente, vuoti e abbandonati ormai da cinque anni. Il tassello mancante era l’accordo con Banca Bper, proprietaria di quei locali che a loro volta appartenevano all’ex Carige. Da quanto risulta l’intesa è stata trovata negli scorsi giorni e già domani ci sarà un incontro tra l’assessora al Commercio Paola Bordilli e Bper per definire alcuni dettagli dell’operazione.

Ad anticipare la notizia è stata ieri La Repubblica. La notizia dell’arrivo di Primark risale a gennaio dell’anno scorso: le prime indiscrezioni parlavano di un anno per i lavori di ristrutturazione e apertura entro il 2022, ma le procedure di acquisizione hanno richiesto più tempo del previsto e oggi si parla di taglio del nastro solo nel 2025.

Il colosso dell’abbigliamento andrà a occupare tre piani dello storico esercizio commerciale in via XX Ottobre per un totale di 7.500 metri quadrati. Per gli altri due si era parlato di un interesse da parte di McFit, catena di palestre e centri benessere dedicati alla cura del proprio corpo, che annovera già presenze a Milano, Torino, Roma, Napoli e Verona. Al momento, però, non ci sarebbe nulla di ufficiale su quest’ultimo fronte.

Le stime degli scorsi mesi stimavano ben 200 nuovi posti di lavoro a Genova in base al piano di assunzioni dell’azienda che aveva annunciato 2mila ingressi grazie alle aperture in altre otto città italiane. Per fare un paragone, il prossimo store che verrà inaugurato a Livorno, esteso per 2.400 metri quadrati, darà lavoro a 80 figure tra manager, visual merchandiser, addetti alle risorse umane e commessi. La Rinascente, chiusa nel 2018, aveva abbandonato il capoluogo ligure lasciando a casa 43 dipendenti diretti.