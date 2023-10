Presidio pro Palestina e contro la guerra a De Ferrari, domani nuovo appuntamento in piazza Caricamento

Genova. Presidio pro Palestina e contro la guerra questo pomeriggio in piazza De Ferrari. La manifestazione di oggi è stata organizzata dal comitato “Ora in silenzio per la pace” che organizza piccoli presidi ogni mercoledì oramai da molti anni per manifestare contro le guerre.

Oggi al presidio hanno aderito un centinaio di persone. “Nessuna patria, nemmeno quella palestinese, o italiana, o ucraina, o russa, o curda, o israeliana, merita il sacrificio di una sola vita umana” è lo slogan del presidio a cui stanno partecipando anche molti palestinesi che vivono a Genova.

Domani invece dalle 18 in piazza Caricamento (il presidio era stato indetto inizialmente in piazza De Ferrari ma è stato spostato, si terrà un nuovo presidio pro Palestina che dovrebbe vedere una partecipazione più ampia. Il presidio è stato organizzato dal gruppo Boicottaggio Disinvestimento e Sanzioni, a cui fanno capo diversi collettivi studenteschi in tutta Italia ma a cui parteciperanno diversi partiti e movimenti di sinistra e associazioni pro Palestina.