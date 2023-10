Presentazione del libro “Le pene e il carcere” e proiezione del film “Antigone”

Genova. Il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio, Stefano Anastasìa, sarà a Genova il 17 ottobre per un duplice appuntamento.

Alle 17 nel palazzo universitario di via Balbi 5, aula della Meridiana, ci sarà la presentazione del suo libro “Le pene e il carcere”, organizzata dal Polo universitario penitenziario e dal garante della Liguria. Oltre all’autore saranno presenti diversi docenti universitari, tra cui lsabel Fanlo Cortés, docente di sociologia del diritto, e Mitja Gialuz, docente di diritto penitenziario e diritto processuale penale.

Alle 20.45 al Cineclub Nickelodeon di Genova verrà proiettato il film Antigone, trasposizione ai giorni nostri della tragedia greca, la cui protagonista è impersonata da una giovane immigrata in Canada che si confronta con la violenza della polizia nei confronti delle minoranze ed il carcere. Al termine Anastasìa, che è presidente onorario dell’associazione Antigone, discuterà il film con gli spettatori.

“Discutere di carcere, di come riformare la giustizia, il sistema penale, la rieducazione non è un tabù. Ma dobbiamo farlo fuori da un’ottica emergenziale – afferma Doriano Saracino, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della Liguria – e tanto il cinema quanto l’università devono avere parte in questo processo. Se il libro «Le pene e il carcere» ha il merito di farci pensare a quale sia oggi lo scopo della detenzione e del sistema punitivo in genere, il film «Antigone» ci cala nella realtà dei temi legati all’immigrazione ed alla discriminazione, oltre che alla giustizia minorile”.