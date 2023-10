Pra’, gatto abbandonato in un trasportino in strada: ennesimo episodio

Genova. Ancora un animale abbandonato in città. Dopo gli episodi dei cuccioli lasciati in una cesta a Molassana, e dei due cani legati a un albero nei boschi vicino al canile Monte Contessa, questa volta è toccato a un gatto, chiuso in un trasportino e abbandonato in via Pra’.

A segnalare l’animale, nel pomeriggio di mercoledì, è stato un passante che ha notato il trasportino e ha capito che non era vuoto. Subito è partita la chiamata alla Croce Gialla, che è arrivata sul posto e ha preso in carico il gatto per portarlo al canile, gestito dall’associazione Una.

“Ormai capita sempre più spesso, ma non riusciamo ad abituarci alla cosa: ennesimo gatto abbandonato per strada in un trasportino – è stato il commento amareggiato dei gestori della struttura – L’animale è molto spaventato, giustamente, appena si tranquillizzerà verrà visitato e ci prenderemo cura di lui, come di tutti gli altri animali che vengono abbandonati dalle loro famiglie e giungono a noi. Speriamo di riuscire a trovare presto una famiglia degna di tale nome per lui. Come sempre vi chiediamo di comunicarci eventuali informazioni in vostro possesso, nel caso in cui lo riconosciate”.

L’obiettivo è, ovviamente, risalire alla persona che ha compiuto il gesto, e che ha commesso a tutti gli effetti un reato penale. L’abbandono di animale, infatti, è disciplinato dall’articolo 727 del codice penale, che stabilisce che “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.