Porto di Genova, via libera al Csm per il trasloco nel magazzino ex Enel: salvi 23 posti di lavoro

Genova. Il comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha deliberato ieri il rilascio, a favore del Csm, di una licenza demaniale per estensione dell’autorizzazione al compendio del magazzino ex Enel Distribuzione, di dimensioni pari a circa 3.600 metri quadrati.

Questa delibera permette quindi al concessionario, interferito dal cantiere del tunnel subportuale, di continuare a svolgere le proprie attività in porto. Nel mese di settembre, a fronte di un incontro tra Adsp, Csm e Aspi, alla presenza delle organizzazioni sindacali e dei dipendenti del Centro Smistamento Merci, l’impresa aveva confermato il mantenimento dell’occupazione in ambito portuale per tutti i 23 lavoratori.

Via libera anche all’istanza presentata dal Comune di Genova relativa all’affidamento della gestione dell’area di cantiere coincidente con piazzale Kennedy per consentire la realizzazione delle opere relative al nuovo parco urbano lineare.

Il comitato si è espresso a favore dell’attuazione degli incentivi al pensionamento dei lavoratori delle due compagnie di camalli attraverso le misure dell’isopensione e del contratto di espansione, per la finestra di uscita relativa al 30 novembre 2023. Sono complessivamente 31 i soci lavoratori, 19 per la Culmv di Genova e 12 per la Culp di Savona, aventi diritto al pensionamento anticipato attraverso la misura dell’isopensione. Mentre, per quanto riguarda la misura del contratto di espansione, considerate le adesioni alle proposte definitive di prepensionamento, è prevista l’uscita di 8 lavoratori in totale, di cui 6 soci Culmv e 2 Culp. Con queste delibere, relative al periodo 2023-2030, si conclude la seconda fase del piano di sostegno, cui si è dato avvio nel corso del 2022 e che ha riguardato complessivamente 75 lavoratori.