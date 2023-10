Porto Antico, in Comune Crucioli interroga sui posti barca: “Non mi interessano i vizi di Ferrando purché siano a sue spese”

Genova. La vicenda dei festini a base di escort e cocaina di cui tanto si parla in questi giorni a Genova entrano anche nell’aula del consiglio comunale. Il consigliere di opposizione Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) ha presentato un’interrogazione a risposta immediata durante la seduta di oggi per chiedere alla giunta chiarimenti e informazioni sulla società Porto Antico.

Crucioli ha premesso di non essere interessato alle indiscrezioni di stampa sulla vita privata dell’avvocato Mauro Ferrando, presidente della Porto Antico, il cui nome è finito nelle carte dell’inchiesta sui festini e che nei giorni scorsi ha dichiarato di avere soltanto trascorso una serata a cena nella villa di via Montefasce ma di non aver visto droga né prostitute. Tuttavia – ha detto Crucioli – “i suoi vizi privati non mi interessano purché siano pagati a sue spese”.

Ferrando non è indagato. Il riferimento è però a un’intercettazione in cui l’architetto Alessandro Cristilli, organizzatore delle feste, dice a una terza persona: “Non ti preoccupare per il posto barca, a quello ci pensa il nostro amico Ferrando”. Secondo Crucioli potrebbe non trattarsi di un caso visto che, a suo dire, la Porto Antico spa, che ha in gestione “posti barca per yacht di grandi dimensioni e spazi commerciali di grande rilievo genera per il Comune un utile scarso”.

Crucioli osserva: “La Porto Antico è una società in equilibrio e ha chiesto anche un aumento di capitale, a mio giudizio è un’anomalia, dovrebbe portare soldi e invece ne chiede, per questo l’intercettazione su posti barca mi allarma, tenuto conto che da tempo chiedo che sia calendarizzata una commissione sul tema”.

La risposta a Crucioli è arrivata dal vicesindaco e assessore alle Società partecipate Pietro Piciocchi: “Innanzitutto disapprovo la modalità con cui è stata presentata questa interrogazione – afferma – non coerente con il dire che non si è d’accordo su impostazione che quotidianamente si vede sulla stampa, dove nomi vengono riportati solo sulla base di illazioni, ricordiamo che l’avvocato Ferrando non è indagato e quindi le informazioni sul porto antico possono essere richieste senza enfatizzare quello che sta accadendo”.

Piciocchi non ha fornito dati sul tema nel merito ma ha assicurato che “una commissione è gia in via di calendarizzazione, in quella sede parleremo della situazione di una società per cui al momento non posso che esprimere apprezzamento, sappiamo che Porto Antico si è fusa per incorporazione con Fiera di Genova e presto avrà sviluppi importanti anche per via del Waterfront Levante, sappiamo che la società applica tutte le garanzie e i meccanismi dell’anticorruzione previste per le società pubbliche e quindi se si vogliono gettare ombre su di essa citando casi di cronaca io manifesto la totale indignazione della giunta”.

“Se quelle intercettazioni sono vere o no si saprà – conclude Crucioli – ma la mia domanda resta: il Comune cosa fa per verificare che i posti barca siano assegnati in maniera corretta e gli utili siano quindi girati all’amministrazione?”.