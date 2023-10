Ponte Parodi, ambulanza delle Croce verde genovese bloccata per un’ora a causa delle auto in sosta

Genova. Ci hanno messo circa un’ora i volontari della Croce verde genovese, che stamattina si sono trovati la strada bloccata dalle auto in sosta nella stretta stradina che consente ai mezzi di uscire da ponte Parodi, a liberare la via. E sono loro che sono dovuti andare invado a cercare in zona uno dei proprietari delle auto che bloccavano l’uscita e poi, per disperazione, visto l’esito negativo della ricerca, hanno spostato l’auto a braccia.

“Per fortuna questa volta si trattava di un cambio mezzo e non di un’uscita di soccorso – spiega il direttore della Croce verde genovese Stefano Brunetti – ma non è la prima volta che capita e il problema è che questa zona è un limbo e nessuno interviene”.

Il problema è che la polizia locale non ha di fatto alcuna competenza nella zona demaniale per far portare via i mezzi che intralciano il traffico. La competenza è dell’autorità portuale che tuttavia non è provvista di carro attrezzi. Una situazione molto pericolosa se l’ambulanza dovesse uscire per un intervento urgente.

“Il problema lo abbiamo da anni – spiega ancora Brunetti – così a un certo punto siamo riusciti a far aprire un secondo varco dove parcheggiamo alcuni mezzi, ma tutti non ci stanno a causa dei cantieri, così alcune ambulanze restano dal lato nautico e quando devono essere utilizzate restano talvolta bloccate come questa mattina”.