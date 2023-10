Ponte Morandi, l’imputato Proietti (Mit) si arrabbia col pm: “Crede che il viadotto non sarebbe crollato con quelle frasi?”

Genova. E’ il turno di Giovanni Proietti, dirigente prima di Anas e poi del Mit rispondere alla domani dei pm Marco Airoldi e Walter Cotugno, in questa tranche del processo destinata agli interrogatori degli imputati. Proietti ha guidato la Divisione 4 della direzione del Mit che si doveva occupare della sorveglianza delle concessioni autostradali. La divisione 4 era quella che doveva esaminare i progetti e proprio Proietti ha firmato la relazione inviata poi al suo superiore Vincenzo Cinelli che ha dato il via libera ministeriale al progetto di retrofitting ((i lavori di rinforzo sulle pile 9 e 10 che sarebbero dovuti partire a fine 2018)

Proietti, sulla scia di quanto già detto da chi lo ha preceduto sul banco degli imputati, ha ribadito che “dopo il decreto 50/2016 che stabiliva che il parere tecnico dovesse spettare al Cta per i progetti sotto i 50 milioni e al Consiglio superiore dei lavori pubblici sopra, io non leggevo i progetti perché non era il mio compito ma verificavo solo la presenza di tutta la documentazione obbligatoria”.

Proietti però deve trasmettere a Cinelli una relazione sul parere dato al progetto da parte del Cta e lo fa – sostiene l’accusa – copincollando alcune parti della relazione e omettendone altre con una scelte “selettiva e ragionata”

Per esempio, nella parte in cui la relazione del Cta ricorda i lavori degli anni Novanta sulla pila 11 sottolineando per quella pila “l’avanzato stato di corrosione dei cavi”, questa parte viene eliminata dalla relazione di Proietti. Perché? Gli chiede il pm: “Cinelli non era un tecnico e non poteva certo leggere 54 pagine di relazione quindi con i tre ingegneri che lavoravano con me abbiamo tagliato delle parti”. Ma perché proprio quella? “Non lo so – risponde indispettivo, atteggiamento che più volte gli viene fatto notare dallo stesso presidente Lepri – ma comunque non cambiava niente perché la mia relazione era a valle del voto positivo dato dal Cta”.

Tra le frasi eliminate poi i pm contestano a Proietti di aver tolto che il ponte nella relazione del Cta era definito in uno stato di conservazione “discreto”. Lui si arrabbia in aula e legge la definizione della Treccani che ricorda fra l’altro che “rispetto ai volti scolastici corrisponde a un 7”.“Se dovessimo chiudere tutte le opere che stanno in stato discreto in italia quante ne dovremmo chiudere? Io ci sono passato con la mia famiglia il 10 agosto sul ponte”.

Ma a cosa pensava quando a tolto quelle parole? Gli chiede il pm Cotugno. “Non lo so a cosa pensavo – si arrabbia ancora l’imputato – ma era una relazione a valle di un voto, lei pensa che con quelle parole in più il ponte non sarebbe crollato? Che se avessi messo “discreto” lo avrebbero chiuso?”

A Proietti viene anche chiesto perché avesse chiesto ad Aspi un avvallo da parte dello studio Morandi circa il progetto di retrofitting: “E’ una cosa che facevo in genere come scrupolo perché capire se, in caso di una modifica a una struttura esistente, non venisse snaturata la natura dell’opera. Adesso ai miei collaboratori dico di non chiedere mai nulla”. A quella richiesta che Proietti fa a Donferri il numero tre di Aspi risponde con una nota dicendo che essendo Morandi deceduto e anche Pisani (che invece all’epoca era vivo e vegeto ed è morto solo un mese fa, ndr) avevano affidato una consulenza a Lodigiani. “Donferri chiamava in ufficio anche 5 volte al giorno – dice – perché avevano molti progetti in attesa di approvazione al ministero e veniva al Mit molto spesso”.

“Una volta venne qui in il geometra Moretti per altro e mi disse che avevano inviato il progetto di retrofitting del ponte Morandi, mi disse brevemente che erano gli stessi lavori rinforzo fatti negli anni Nova sulla pila 11, al che gli ho detto ‘E ci avete messo altri 25 anni per fare l’intervento sulle altre due pile?’, ma era semplicemente una battuta“.