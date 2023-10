Ponte Morandi, il professor Brencich difende i progettisti del retrofitting: “Ridarei quel giudizio positivo”

Genova. “Nelle osservazioni preliminari al parere dato al progetto di retrofitting ho scritto che il ponte era in uno stato di degrado impressionante nel senso di sorprendente, perché nonostante gli interventi degli anni Novanta, che oltre al rinforzo della pila 11 avevano anche comportato il ripristino della superficie su tutte le pile, si vedeva dalle foto il reticolo di fessure con la ruggine sull’armatura lenta ( la parte esterna degli stralli, quella non in precompressione ndr). Lo stato di conservazione era pessimo per una struttura di 50 anni -ribadisce – ma il ponte da quello che avevo letto nel progetto di retrofitting e nei documenti allegati era ancora sicuro”.

Lo ha detto nell’udienza di oggi il professor Antonio Brencich , imputato insieme ad altre 57 persone nel processo in corso per il crollo del ponte Morandi spiegando perché quelle osservazioni preliminari al parere favorevole al progetto di retrofitting non costituivano per lui un allarme che avrebbe dovuto portare alla chiusura del viadotto che crollerà sei mesi dopo provocando la morte di 43 persone.

Non solo, in quelle osservazioni Brencich scrive: “Quello che emerge dalla lettura dei documenti progettuali è la discrasia estrema tra l’attenzione nel controllo e nella manutenzione del ponte posta dal gestore e l’incredibile pessime prestazioni di una struttura con soli 50 anni di servizio”.

“Io sapevo che per legge venivano essere fatte ispezioni trimestrali e annuali e che esisteva una sorveglianza da parte del ministero, e per me era scontato che questi controlli ci fossero” ha spiegato al pm.

E’ tutta qui, per oggi, la giustificazione ‘diretta’ all’accusa che a Brencich muove la procura: il ponte Morandi che era un ponte “sbagliato” per le difficoltà costruttive (tesi che il professore sosteneva da anni) e che per questo negli anni successivi non venne più replicato e che aveva costi di manutenzione talmente alti che secondo Brencich conveniva demolirlo (come disse in diverse interviste), era però un ponte che dalle carte sembrava sicuro, cioè non a rischio crollo. Di questo tema cruciale si parlerà di nuovo lunedì perché l’esame del professore prenderà ancora un’altra intera giornata.

In quelle osservazioni inoltre l’ingegner Brencich aveva lodato il progetto di retrofitting al punto di dire “anche con riferimento alle procedure di calcolo e di verifica delle strutture esistenti. degli effetti del degrado e dei rinforzi, non si può tacere come il progetto di retrofitting appaia di elevatissimo livello, pienamente degno di una pubblicazione su una rivista scientifica”.

Ma la pensa così anche oggi? Lo incalza il pm Cotugno. “Sì – dice – sono dello stesso parere. L’apprezzamento del progetto deriva dal fatto che il modello di calcolo della pila riproduceva gli effetti delle fasi costruttive e quindi dello stato della tensione e non si limitava a rappresentare il ponte nella sua geometria finale”.

Ed è è proprio questo il tema, estremamente tecnico e difficile da spiegare ai non ai addetti ai lavori, che ha occupato tutto l’interrogatorio di oggi. Il pm Cotugno ha sottoposto all’imputato tutto il progetto di retrofitting e in particolare i calcoli della corrosione stimata fatta dai progettisti. Disegni e calcoli mostrati in aula con cui il pm ha cercato di incalzare l’imputato circa il fatto che i progettisti non avevano fornito sufficienti spiegazioni per stimare un degrado (basato in gran parte sulle prove riflettometriche che lo stesso Brencich ha detto di non considerare non attendibili ma che a suo avviso unite ad altri calcoli sembravano plausibili), un grado di ammaloramento tra il 10% e il 20% e non avevano fornito spiegazioni sufficienti circa l’indice di sicurezza della struttura in base alle norme di legge.

Brencich che, oltre a essere un ingegnere esperto si è mostrato estremamente preparato nel giustificare nel corso dell’interrogatorio di oggi i calcoli dei progettisti (e quindi nel difendere se stesso accusato di non aver fatto rilievi alle mancanze nel progetto) ha risposto punto per punto nell’infinito round tra lui e il pm Cotugno in cui si è trasformata l’udienza di oggi, a cui il presidente del collegio Paolo Lepri ha posto fine alle 17 dopo quasi 8 ore di esame.

Certo sorprende che Brencich, che ha raccontato ampiamente anche oggi in aula quanto fosse un conoscitore (seppur indiretto, nel senso che non ci aveva mai lavorato fino all’esame del retrofitting) del ponte Morandi e anche un grande deciso critico di quel tipo di struttura, alla domanda circa la mancanza di iniezione degli stralli, che era emersa gravemente nella pila 11 negli anni Novanta e che era presumibile avesse interessato le altre pile risponde: “Era chiaro che ci fossero difetti di iniezione ma quanto fossero estesi non avevo modo di saperlo”. Il pm gli chiede allora se non aveva letto la relazione dello stesso progettista Riccardo Morandi che segnalava questo problema già nel 1981 e lui risponde di no: “Non ce l’avevo e non la avevo letto, ma avevo letto gli articoli del professor Martinez Cabrera del 1994 e del suo allievo Malerba del 2013 che dicevano che erano stati iniettati”.

Brencich è arrivato in aiuto di molti dei suoi co-imputati anche su un altro punto sostenendo che l’unico modo per verificare lo stato dei cavi di precompressione degli stralli (quelli che tenevano su il ponte Morandi) non erano adeguate le prove non distruttive e nemmeno quelle endoscopiche (quelle che fanno un foro molto piccolo dove si inserisce una piccola videocamera) ma è indispensabile il carotaggio, un “buco” molto grosso che però secondo lui “danneggia la struttura in quanto quando successivamente viene nuovamente riempito, quella parte non è più precompressa”. E quindi il cavo non avrebbe più potuto compiutamente svolgere la sua funzione. Il suo esame, cominciato ieri pomeriggio (qui l’articolo), proseguirà lunedì.