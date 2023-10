Ponte Morandi, il primo imputato di Aspi: “Il mio parere tecnico usato impropriamente”. E racconta di incontri in garage o sul tetto dopo il crollo

Genova. La verifica sul retrofitting? “Il mio era solo un parere tecnico, non poteva essere utilizzato per la validazione del progetto anche se dopo il crollo ho scoperto che è quello che è accaduto”. Si difende così Claudio Bandini, il primo imputato di Autostrade per l’Italia a parlare in aula ma il suo interrogatorio è spesso lacunoso e zoppicante soprattutto quando deve chiamare in causa chi lo avrebbe ‘ingannato’ e viene messo in difficoltà dagli avvocati delle altre difese, come era prevedibile in questa fase del processo dove è cominciato il ‘tutti contro tutti’.

Bandini, in Aspi dal 1983, è stato il responsabile dell’ufficio Verifica Progettazione dal 2013 poi diventato ufficio Service Tecnico-progettuale. E’ imputato nel crollo del ponte Morandi perché ha firmato la verifica del progetto di retrofitting, cosa che non avrebbe potuto fare in quanto essendo il progetto di rinforzo delle pile 9 e 10 di importo superiore ai 20 milioni di euro avrebbe dovuto essere verificato da un organismo certificato, vale a dire un organismo esterno, oppure l’Odi diretto da Riccardo Marasca (che era stato sentito come testimone, qui l’articolo).

Bandini ha passato la mattinata a rispondere ai pm spiegando che quello che ha fatto lui su richiesta del suo diretto superiore Michele Donferri era “una parere tecnico che riguardava solo il ripristino dell’impalcato e non gli stralli perché mi era stato detto che gli stralli se ne stavano occupando i progettisiti ”. “Ho usato il foglio precompilato del ‘rapporto di verifica’ perché era già strutturato e già in altre occasioni lo avevo usato per altri pareri ma non era una verifica ai sensi del dl 50/2016 che disciplina gli appalti “infatti nel documento non ho fatto riferimento alla legge”.

Bandini ha raccontato che Donferri gli aveva dato poco tempo per svolgere quell’incarico, vale a dire per redigere il ‘parere’, esattamente 6 giorni entro i quali fa le sue osservazioni, si confronta con i progettisti che redigono le risposte e scrive il documento finale ma insiste sul punto che lo ha reso imputato in questo processo: “Non era una ‘verifica ai sensi del dl 50 anche perché come ho esplicitato all’inizio del documento non dovevo occuparmi degli stralli e la verifica non poteva essere certo fatta solo so una parte del progetto”.

Dopo aver redatto il documento finale Bandini si disinteressa della questione: “Non sapevo che lo avessero usato per la validazione del progetto – si difende – L’ho scoperto sono a fine settembre leggendo un articolo di Repubblica”.

Prima dice di non aver chiesto a nessuno perché avevano usato la sua ‘non verifica’ come verifica per la validazione del progetto per retrofitting. “Ma come – lo incalza il pm più volte – lei è imputato da tanti anni per questo e non ne chiede conto a nessuno?”.

La memoria gli torna a sprazzi e non completamente, sembra quasi ‘selettiva‘. Prima, dopo aver detto una prima volta che non aveva incontrato Donferri su questo tema, Bandini ricorda invece che dopo l’articolo di Repubblica aveva incontrato Donferri nel suo ufficio insieme al capo dell’ufficio stampa di Aspi. Anche in questo caso prima non ricorda bene poi però dice “Donferri mi disse che occorreva accordarsi rispondere che la mia verifica era ex articolo 50, io dissi che non era possibile ma lui mi disse che la risposta l’avrebbero predisposta loro”.

Poi, in un altro momento ricorda di avere incontrato Donferri “anche in un’altra occasione, dopo che ero stato chiamato a testimoniare come persona informata sui fatti. Ci incontrammo in garage e gli dissi cosa mi avevano chiesto i pm e cosa avevo risposto”.

Anche sul rup del progetto, Paolo Strazzullo la memoria sembra giocare un brutto scherzo a Bandini. Prima dice di non averlo incontrato, poi incalzato dall’avvocato di Strazzullo è costretto ad ammettere che lo aveva chiamato ed era venuto a Genova apposta per parlare con Strazzullo i primi giorni di settembre. “Ci siamo visti sul lastrico solare della sede di Aspi” dice ma non ricordo cosa ci siamo detti. Poi anche qui deve ammettere con il presidente Lepri: “Probabilmente abbiamo parlato della validazione e del perché il mio parare era stato utilizzato come verifica”.

Anche il presidente Lepri a questo punto lo incalza: “Prima ha detto che ha scoperto della validazione del progetto fatta utilizzando il suo parere solo a fine settembre leggendo un articolo di giornale, ora invece dice che all’inizio di settembre lo sapeva già ed è andato a incontrare Strazzullo”.

Il pm Cotugno lancia l’affondo con una battuta che tanto battuta sembra non essere: “Prima l’ho lasciata con Donferri a parlare nel garage, ora la ritrovo sul lastrico solare con Strazzullo. Non ce l’aveva un ufficio §Strazzullo? A fare il mestiere che faccio io c’è da pensar male”.

La tesi della procura è quella che Bandini non sia stato ingannato da Donferri e dagli altri, ma si sia prestato a utilizzare il modulo di verifica per poter inviare il documento di validazione al ministero in tempi rapidi e senza che un esterno potesse mettere le mani tra le carte del progetto e accorgersi delle condizioni in cui versava il viadotto. E per questo non ha poi accusato mai esplicitamente il suo superiore. Da vedere se il collegio riterrà confermata questa teoria.

Nell’udienza di oggi è cominciata anche la testimonianza del professor Antonio Brencich che ha scritto la relazione del Cta sul progetto del retrofitting (qui un articolo sul tema) proseguirà nella giornata di domani.