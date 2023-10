Ponte Morandi, Brencich ribadisce: “Dai dati che avevo io non c’era pericolo”

Genova. “La frase con l’espressione ‘degrado impressionante’ era una valutazione di tipo generico. Se avessi avuto la percezione di un pericolo avrei mandato una pec al provveditore, avrei lasciato tracce formali, ma dai dati che avevo io non c’era pericolo“. È quanto ha ribadito nell’udienza di oggi l’ingegnere e professore Antonio Brencich, imputato nel processo per il crollo del ponte Morandi. Questa è stata la terza udienza di esame dell’ingegnere. Da domani verrà sentito uno dei progettisti del retrofitting Emanuele De Angelis.

La frase sul degrado impressionante del viadotto morandi era stata tolta dalla sua relazione per il Comitato tecnico amministrativo sul progetto di retrofitting (il rinforzo delle pile 9 e 10 che sarebbe dovuto partire a fine 2018) da un altro imputato, Salvatore Buonaccorso e non arrivò mai al ministero per le infrastrutture. “Era una considerazione generica. Mi venne fatto notare che era un commento di tipo generale che non aggiungeva nulla a quanto c’era già, che non portava a dei numeri”.

“Impressionante” per Brencich non voleva affatto dire che il ponte poteva crollare: “Io non ero spaventato ma stupito. Vedere un ponte così giovane con quel tipo di degrado era per me impressionante. Era come vedere un ragazzo di 20 anni con il mio aspetto, e cioè quello di un cinquantenne. Ma non c’era un pericolo”, ha concluso. Secondo l’accusa, però, l’ingegnere non si attivò per fare chiudere il viadotto nonostante fosse a conoscenza del degrado.