Ponte Morandi, Antonio Brencich: “Le osservazioni sullo stato del ponte vennero tolte perché non rilevanti rispetto al giudizio sul retrofitting”

Genova. Anche l’ingegnere strutturista Antonio Brencich, che fu chiamato a far parte del comitato tecnico amministrativo che espresse parere positivo al progetto di retrofitting ha cominciato questo pomeriggio il suo interrogatorio nel processo in corso per il crollo del Morandi. Il suo esame entrerà nel vivo nella giornata di domani quando dovrà spiegare ai pm e ai giudici perché diede parere positivo al progetto nonostante avesse scritto nelle osservazioni preliminari al parere che il ponte Morandi era in “uno stato di degrado impressionante”, osservazioni che non furono mai inserite nella relazione finale che fu inviata poi al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Brencich ha parlato preliminarmente della sua formazione e delle sue esperienze lavorative, poi ha raccontato come fu introdotto nel Cta e come si svolsero le riunioni.

“Al Cta mi chiamò Salvatore Buonaccorso per fare da relatore a un altro progetto. Mi conosceva e mi chiese una mano ma in principio io dovevo occuparmi di un altro progetto. Il giorno del precomitato, il 25 gennaio 2018, all’improvviso mi venne chiesto di esaminare anche il progetto del retrofitting del ponte Morandi. Io ho detto sì perché ero goloso come se mi avessero messo davanti una torta alla crema. Era un’occasione per studiare in concreto quel ponte quindi dissi di sì”.

Brencich sapeva che il tempo era molto limitato: “Il Comitato si sarebbe tenuto il 1 febbraio. Mi hanno mandato i cd e mi sono chiuso in casa a studiare. Due giorni prima ho inviato il mio parere con le osservazioni agli altri membri”. Il giorno del comitato Brencich parla per “5-10 minuti” dopo che il progetto era già stato illustrato da Strazzullo e Giacobbi (rispettivamente il rup e il progettista del retrofitting) e dopo che avevano parlato anche gli altri membri del comitato. “Mi esprimo positivamente sul progetto, facendo alcune osservazioni sulle tecniche utilizzate. Il provveditore Ferrazza, che conobbi quel giorno, mi chiese se queste osservazioni erano ostative, e io dissi di no”.

Il parere con il voto, avviene però in un momento successivo. Brencich viene invitato a firmare il parere “visto che avevo collaborato ho detto anche andava bene, ma diedi buca un paio di volte per andare a firmare tanto che Buonaccorso a un certo punto venne da me. Solo allora ho visto che le mie osservazioni preliminari erano state tolte. Ho chiesto perché e mi ha risposto che quella parte era un mio giudizio sullo stato del ponte e non era richiesto questo aspetto visto che dovevamo come Cta occuparci solo di valutare il progetto di retrofitting e su quel punto le osservazioni non aggiungevano nulla. Convenni sul punto e firmai”.

Brencich ha parlato anche dell’incontro con il professor Giovanni Solari, che guidava il Dicca (Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale) dell’Università di Genova che nel novembre 2017 aveva ricevuto da Aspi la richiesta di una consulenza sul progetto di retrofitting delle pile 9 e 10.

Brencich colloca con sicurezza l’incontro con Solari a un momento successivo alla sua partecipazione al Cta (in effetti il Dicca preparerà il contratto per la sua consulenza solo a luglio 2018) e ripete, come è stato raccontato anche da due docenti venuti in aula come testimoni , che Solari decise di escluderlo dal gruppo di lavoro perché faceva parte del Cta che aveva dato un parere su quel progetto e anche perché nel 2016 aveva rilasciato un’intervista televisiva dicendo in sostanze che visti i conti di manutenzione del ponte Morandi conveniva abbatterlo. Brencich ci rimane male per quell’esclusione dal gruppo di lavoro che non comprende: “Non ero d’accordo: non vedevo alcun conflitto di interesse visto che il mio lavoro per il Cta lo avevo concluso e quindi avrei potuto far parte del gruppo di lavoro che avrebbe dovuto seguire i lavori, ma Solari mi disse che aveva parlato anche con Giorgio Roth e così avevano deciso”.