Ponte Morandi, altre 8 ore di esame in aula per De Angelis. E ora alcuni imputati potrebbero tirarsi indietro

Genova. Secondo giorno di esame fiume da parte della procura di Genova per il progettista del retrofitting Emanuele De Angelis imputato con altre 57 persone per il crollo del ponte Morandi in cui morirono 43 persone. Esame che se, da un lato è stato anche oggi molto tecnico (De Angelis si è occupato soprattutto della relazione di calcolo degli stralli) ma ha visto una tensione crescente in aula visto che l’imputato è stato incalzato dal pm più volte dopo risposte per la procura poco convincenti: “Qui sono morte 43 persone per questi calcoli” ha detto il pm Cotugno in un paio di occasioni.

Le domande di questa mattina da parte del pm Marco Airoldi ruotavano attorno ai campanelli d’allarme lanciati dal professor Carmelo Gentile. Ingaggiato da Aspi come consulente, suggerì un’attenta ispezione visiva diurna del viadotto alla luce dei risultati che mostravano la presenza di anomalie nei sistemi bilanciati 10 e 9, quelli oggetto del progetto di rinforzo. Gli stralli lato sud della pila 9, scrisse Gentile in una mail, presentavano in alcune parti una “forma inusuale e, francamente, poco rassicurante”. Seguì un incontro di chiarimento tra Gentile e De Angelis, che in aula ha spiegato di come fosse necessario confrontare i risultati di Gentile con gli altri modelli. “Tutto veniva condiviso – ha detto De Angelis – non prendevo iniziative da solo”.

Nel pomeriggio molte domande hanno riguardato la prove riflettometriche su cui di fatto De Angelis aveva stimato il grado di ammaloramento del ponte Morandi dal 10% al 20%. “I calcoli erano più complessi” ha ribadito l’imputato senza tuttavia riuscire a spiegare compiutamente in aula secondo la procura quei calcoli. All’imputato è stato anche chiesto se con il coimputato Maurizio Ceneri (“era lui l’esperto di riflettometriche che riceveva i dati dalla Most e firmare le relazioni ha detto infatti piùà volte De Angelis”) dopo il crollo del viadotto hanno mai discusso di quelle prove. “Non mi pare”. “Ma lei nemmeno dopo 43 morti chiede a Ceneri perché parlava del 20%?” lo ha incalzato ancora il pm Cotugno. L’imputato ha risposto che “non ricordo, sono stati mesi devastanti”.

Eppure a Ceneri, in una mail inviata a Mauro Tommasini della Most il 24 settembre 2018 dei dubbi, non da poco, sulle riflettometriche sono venuti eccome. Ecco il testo della mail:

“Ciao Mauro, questa è la domanda: Perché basarsi sulle misure riflettometriche quando … fin dal 1997 un importante studio del Politecnico di Zurigo dimostrava che questo metodo di indagine dà risultati “artefatti”, cioè falsi. Lo studio, firmato dal professor Bernard Elsener e altri, è stato successivamente dimostrato da altri lavori al punto che la Fib (International Federation for Structural Concrete) in una pubblicazione del 2001 avvertiva che: “The recorded signals do not contain information regarding the condition of the tendon but are artefacts of the measurement procedure. Thus RIMT can definitely not be used as a diagnostic technique for grouted tendons”.

Insomma, Ceneri si accorge che con le riflettometriche hanno sbagliato tutto, ma chiaramente è troppo tardi. Lunedì l’esame di De Angelis, che è apparso fisicamente molto provato dalla lunga udienza di oggi, proseguirà con qualche domanda ancora dei pm e con l’esame da parte del suo avvocato Massimo Ceresa Gastaldo. Proprio l’avvocato di De Angelis, dopo l’estenuante interrogatorio di De Angelis, si è riservato rispetto all’esame dell’altro imputato che difende, Massimiliano Giacobbi, il progettista incaricato del retrofitting. E anche l’avvocato di Maurizio Ceneri ha detto che potrebbe ripensarci e rinunciare all’esame.