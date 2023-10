Polizia di Stato, Bianca Venezia promossa dirigente superiore: continuerà a guidare il compartimento della Polfer

Genova. Nella seduta del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato del 12 ottobre scorso, la dirigente Bianca Venezia, già reggente del Compartimento Polizia Ferroviaria Liguria, è stata nominata Dirigente Superiore della Polizia di Stato, diventando ufficialmente Dirigente di Compartimento.

Laureata in giurisprudenza, la Dott.ssa Bianca Venezia ha iniziato la sua carriera in Polizia Stradale dapprima come Funzionario Addetto a Genova e poi come Dirigente di Sezione della Spezia nel 1994 e di Livorno nel 2010.

Nel 2012, dopo essere stata promossa Primo Dirigente, è stata nominata Dirigente della Polizia Amministrativa Sociale e Immigrazione della Spezia e, dopo due anni, Dirigente della Divisione Anticrimine della medesima sede. Dal novembre 2017 ha diretto il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia distinguendosi per il forte impulso ai corsi di formazione della specialità nautica, in particolare nella cooperazione internazionale con i Paesi della costa mediterranea dell’Africa per il contrasto del favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Nel 2020 è stata trasferita al Compartimento di Polizia – Ferroviaria del Piemonte e Valle D’Aosta dove ha rivestito il ruolo di Direttore ufficio II. Per la dedizione e l’impegno dimostrato, nel novembre 2022 le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Il Questore di Genova, Dott. Orazio D’Anna, nel rinnovare i ringraziamenti per il lavoro già svolto durante la reggenza, ha augurato al Dirigente buon lavoro anche nella nuova veste.