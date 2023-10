Falchi per allontanare i piccioni dal cimitero di Staglieno: il Comune si affida a una ditta di falconeria

Genova. Falchi per spaventare i piccioni e allontanarli dal cimitero di Staglieno. Il Comune di Genova investe sulla falconeria per tenere a bada i volatili, e lo fa stanziando poco meno di 23.000 euro per affidare a una ditta specializzata con sede a Napoli il servizio.

“Numerosi cittadini hanno segnalato una eccessiva presenza di piccioni all’interno delle gallerie e dei porticati monumentali dei cimiteri cittadini, in particolare del cimitero monumentale di Staglieno – si legge nella determina – È è necessario preservare il decoro e la pulizia del cimitero di Staglieno, meta di numerosi turisti e visitatori, limitando il passaggio di piccioni, fonti di sporcizia e degrado”. Impossibile però installare dissuasori fisici e fissi alla luce del patrimonio culturale e storico rappresentato da tombe e statue ottocentesche, ed ecco l’idea: chiedere a una ditta specializzata in falconeria di impiegare i rapaci, falchi per l’appunto, per spaventare i piccioni e allontanarli.

L’incarico durerà un anno, e dunque sino ottobre 2023, e la ditta effettuerà due passaggi settimanali con i falchi all’interno di Staglieno per i primi due mesi, passando poi a due passaggi ogni 15 giorni per i successivi due mesi. Gli otto mesi rimanenti vedranno i falchi pattugliare il cimitero monumentale una volta al mese.

Falchi e poiane vengono spesso utilizzati per spaventare i piccioni e dissuaderli dal colonizzare un particolare territorio. La presenza dei rapaci, infatti, spaventa i piccioni, e spinge i maschi ad abbandonare l’area interrompendo il ciclo riproduttivo.