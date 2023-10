Piano regolatore portuale, Traversi (M5s): “Evidente lo strapotere di Bucci col beneplacito del Mit”

Genova. “Lo strapotere di Bucci anche nel poter decidere e disegnare il nuovo Piano regolatore portuale viene legittimato in maniera sfrontata dalla risposta del sottosegretario del Mit in commissione Trasporti a una mia interrogazione”. Lo dichiara il deputato del M5S Roberto Traversi.

“C’è un’evidente sovrapposizione dei ruoli ricoperti da Bucci, che genera una spirale grottesca: al sindaco non basta essere commissario straordinario per la ricostruzione e commissario straordinario della nuova diga foranea, ma vuole anche fare le veci del segretario dell’autorità portuale di Genova. Infatti, nonostante sia stata affidata alla cordata Progetti Europa & Global (Peg) un contratto di servizio a metà aprile del 2023 per redigere il nuovo Prp, sappiamo che la squadra messa in campo dal sindaco commissario con importanti fondi d’investimento immobiliari prevede di dare le linee guida per ridisegnare il nuovo piano portuale, e tutto alla luce del sole con il beneplacito del Mit, in barba alle procedure e alle norme giuridiche”.

“L’idea prevede nuovi e significativi tombamenti sul mare che avrebbero delle ricadute ambientali e sociali pesantissime, oltre a sottrarre spazi preziosi di mare e di spiaggia alla collettività, e influenzerebbe negativamente la qualità della vita dei residenti che vedrebbero ulteriormente svalutato il loro patrimonio immobiliare. Pianificare e programmare le attività di un porto significa prevederne il futuro, con delle ricadute significative sull’intero tessuto economico e sociale di un territorio”.

“Genova necessita di un presidente di Autorità portuale subito e di un segretario generale. Anche per fare il Piano portuale sono necessarie queste due figure che scindano l’interesse nazionale prevalente rispetto a quelli locali. Dobbiamo forse pensare che valgano di più gli interessi delle cordate e dei fondi d’investimento? Il Ministero, nonostante sia titolare della vigilanza sulle autorità di sistema portuale, ha peccato di superficialità prima e dopo, avallando una gestione scriteriata che rischia di fare danni ingenti con un’autorità portuale commissariata dal comune”, conclude Traversi.