Petardi, fumogeni e fuochi d’artificio nel cuore della notte: denunciati quattro ragazzi

Genova. Hanno sparato petardi e acceso fumogeni nel cuore della notte, lasciandosi andare a qualche coro e urla tanto da svegliare mezzo quartiere. Per questo motivo, dopo le segnalazioni di numerosi residenti, sono scattate le indagini dei carabinieri che hanno portato a quattro denunce.

Il fatto è accaduto in largo Boccardo a Molassana, nel cuore della Valbisagno, nella notte tra martedì e mercoledì scorso: quattro ragazzi, tra i 26 e i 34 anni sono arrivati in piazza ‘festeggiando’ qualcosa di non meglio definito, scatenando la rabbia di chi, invece, cercava di dormire.

Dopo qualche giorno di indagine, aiutati dalle immagini registrate dalle telecamere, i carabinieri di Genova Molassana sono riusciti a risalire ai quattro, che sono stati quindi identificati e denunciate

per “per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, accensioni ed esplosioni pericolose e getto pericoloso di cose”.