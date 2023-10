Pausa nazionali: i convocati di Genoa e Sampdoria

Tempo di impegni con le nazionali anche per i giocatori del Genoa e della Sampdoria. In totale, sono 13 i giocatori delle formazioni genovesi impegnati a rappresentare i propri Paesi tenendo conto di nazionali maggiori e formazioni Under 21. Sei blucerchiati, sette i genoani.

Mancano tra gli habitué rossoblù Retegui, non convocato da Spalletti per l’infortunio, e Gumundsson, che sembra essere stato sospeso dalla nazionale islandese in estate perché potrebbe essere avviato un processo nei suoi confronti per una presunta violenza sessuale tutta da verificare. In generale, la prassi della nazionale nordica è non convocare i giocatori in tali situazioni anche se i reati sono tutti da provare.

I giocatori che non si alleneranno agli ordini di Alberto Gilardino, sono De Winter, impegnato con il Belgio Under 21, Dragusin con la Romani, Kutlu con la Turchia, Fini con l’Italia Under 21, Malinovskyi con l’Ucraina e e Thorsby con la Norvegia. Cambiando continente, Vasquez difenderà i colori del suo Messimo mentre Haps rappresenterà il Suriname. Per Puscas, solitamente, impiegato dalla nazionale romena, stesso discorso per Retegui visto che è out per infortunio.

In casa Sampdoria, il confermato Andrea Pirlo dovrà fare a meno di un buon gruzzolo di giocatori in queste due settimane in cui è chiamato a rattoppare una squadra penultima in classifica. Stojanovic è stato convocato dalla nazionale slovena. Si tratta dell’unico convocato da una nazionale maggiore. Gli altri tutti nelle giovanili: Lotjonen (Finlandia Under 21), Ghilardi ed Esposito (Italia Under 21), Stankovic (Serbia Under 21).