Park Tennis Genova: domenica A1 maschile contro Forte dei Marmi, A2 femminile in trasferta a Ceriano

Genova. Doppio cruciale impegno per il Park Tennis Genova nella terza giornata dei campionati di A1 maschile e A2 femminile. Dopo i pareggi conseguiti con Crema e Siracusa, i ragazzi di capitan Gianluca Naso ricevono TC Italia Forte dei Marmi e le ragazze di capitan Giorgia Buchanan, 4 punti nelle prime due uscite interne contro Stampa Sporting e TC Baratoff, affrontano il Ceriano in trasferta.

“Una vittoria potrebbe esser fondamentale per le sorti di questo girone – afferma Naso – Noi cercheremo di affrontare l’incontro nel migliore dei modi: sicuramente i titolari delle prime due giornate, quindi Mager, Viola, Sorrentino, Ceppellini, Verdese e me, saranno tutti presenti e siamo al lavoro con la dirigenza per l’aggiunta dell’eventuale straniero affinché possa dare il suo contributo e far scalare tutta la squadra. Forte dei Marmi? Sono un po’ come il Paris Saint-Germain come rosa disponibile. Sappiamo che dovremo battagliare”.

“La prossima, sul veloce di Ceriano, sarà una giornata determinante e noi, per esser pronte, ci stiamo allenando ogni giorno a Voltri sulla stessa superficie delle nostre avversarie – racconta Buchanan – Partiremo con la squadra più forte: Lucrezia Musetti si sta rimettendo dopo un risentimento alla gamba. Abbiamo tutte le intenzioni di fare bene contro una squadra molto quotata con giocatrici di livello internazionale: la greca, la Turati, la Brancaccio, con anche un tifo molto caloroso. Dovremo dare il cento per cento per ottenere un buon risultato”.