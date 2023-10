Parco Nazionale di Portofino, firmato il decreto. I leghisti: “Liberiamo 4mila ettari da vincoli assurdi”

Genova “Nel tardo pomeriggio di ieri il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il decreto relativo alla nuova perimetrazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino, che comprende i Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure. Per la sua piena efficacia bisognerà attendere la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni”. Lo annunciano in una nota il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone e i consiglieri regionali della Lega Alessio Piana e Sandro Garibaldi.

“Con soddisfazione e gratitudine nei confronti del ministro, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e del vicepresidente con delega ai Parchi Alessandro Piana, possiamo dire che 4mila ettari di territorio ligure ricadente in ben 8 comuni della Riviera di Levante, da subito contrari alla precedente perimetrazione, sono stati finalmente liberati da vincoli assurdi ed è stata ascoltata la voce maggioritaria del territorio – proseguono i leghisti -. Il tutto nel pieno rispetto e nella condivisa volontà di massima attenzione e salvaguardia del Promontorio di Portofino, già tutelato e gestito dall’Ente Parco naturale regionale, ricadente nei Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure”.

La perimetrazione prevista dal decreto, che ricalca di fatto i confini del Parco Regionale, recepisce integralmente la controproposta arrivata dalla Regione Liguria che manda in soffitta l’ipotesi iniziale del parco a 11 comuni così come varato dall’ex ministro Roberto Cingolani, ma anche la proposta dell’Anci che aveva immaginato di includere in tutto 7 comuni, quelli che avevano manifestato la volontà di entrare nel parco.