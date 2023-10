Pallanuoto: Netafim Bogliasco, sconfitta pesante a Catania

Bogliasco. Brutta sconfitta, più nel modo che nelle dimensioni, per le ragazze del Netafim Bogliasco 1951 in casa delle campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte.

Nella vasca di Nesima le biancazzurre cedono 18-7 pagando soprattutto un avvio di gara da incubo. Il 7-2 con cui si chiude il primo parziale è infatti già una sentenza su una gara in cui le bogliaschine possono solo limitare i danni. Di Spampinato, doppietta, Mauceri, Millo, Cutler, Nesti e Rogondino le reti delle liguri.

“Che avremmo perso a Catania lo sapevamo – sostiene coach Mario Sinatra -, ma ciò che non mi va giù è il modo in cui questa sconfitta è arrivata. Abbiamo sbagliato tutto ciò che potevamo sbagliare e se non fosse stato per alcune grandi parate di Valeria (Uccella, ndr) non so come sarebbe finita. Purtroppo continuiamo a entrare in campo deconcentrate e distratte ma soprattutto con addosso una pericolosa paura di sbagliare. Finché non ce la scrolleremo di dosso per noi sarà molto dura”.

Il tabellino:

L’Ekipe Orizzonte – Netafim Bogliasco 1951 18-7

(Parziali: 7-2, 3-2, 4-0, 4-3)

L’Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan 2, C. Tabani, G. Viacava 1, V. Gant 1, T. Lombardo 1, S. Moschetti 1, C. Marletta 6, G. Gagliardi, M. Borisova 1, A. Longo 1, M. Leone 4, G. Gennaro, Greco. All. M. Miceli.

Netafim Bogliasco 1951: V. Uccella, A. Riccio, P. Di Maria, V. Santoro, A. Mauceri 1, G. Millo 1, K. Cutler 1, R. Rogondino 1, B. Rosta, L. Nesti 1, M. Carpaneto, D. Spampinato 2, A. Sokhna, A. Perazzoli. All. M. Sinatra.

Arbitri: Schiavo e Rizzo.

Note. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Orizzonte 3/4 più 4 rigori di cui 3 realizzati, Bogliasco 3/8 più 1 rigore realizzato.