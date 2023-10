Pallanuoto, la Serie A1 femminile si apre col successo del Rapallo a Bogliasco

Bogliasco. Prima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile e il match di cartello è il derby ligure tra Bogliasco 1951 e Rapallo Pallanuoto, concluso con la netta vittoria della squadra ospite per 15 a 6.

Parte schiacciando forte l’acceleratore la formazione gialloblù, capace di piazzare un primo parziale di 7 a 1 che indirizza fortemente l’esito dell’incontro. Nella parte centrale della partita le padrone di casa provano a rientrare, ma senza andare oltre a due quarti conclusi sul due pari. Le ragazze di coach Antonucci, forti del vantaggio acquisito, gestiscono senza grossi patemi i tentativi bogliaschini, rispondendo colpo su colpo, per poi allungare nuovamente nell’ultimo tempo, finito 4 a 1.

Impiega quaranta secondi la magiara Panna Kudella a siglare la prima rete del match, la sua prima marcatura italiana e della nuova stagione del Rapallo. Alla sirena finale il suo bottino personale sarà di quattro gol, che gli valgono la palma di top scorer dell’incontro in comproprietà con la fuoriclasse Roberta Bianconi. A referto anche il capitano Ursula Gitto dai cinque metri, Carolina Marcialis con una delle sue magie, Nicole Zanetta e per la linea verde immancabile Benedetta Cabona, Greta Gnetti e Ludovica Vanelo che sigla una doppietta.

Soddisfazione per coach Luca Antonucci che commenta così la partita: ”Avevo chiesto alle ragazze un approccio forte alla gara e mi hanno accontentato. Ottimo risultato, i tre punti in palio erano già fondamentali, considerando il nuovo format del campionato. Una vittoria per nulla scontata, a Bogliasco non è mai facile vincere, è un derby molto sentito, era la prima di campionato, con sei nuovi innesti che vuol dire cominciare tutto da capo, quindi sono soddisfatto. Tuttavia c’è tanto da migliorare, abbiamo commesso errori evitabili, dobbiamo continuare a lavorare su diverse situazioni ma fa parte del normale percorso di crescita e siamo solo all’inizio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano Ursula Gitto: “Partenza col botto, prima di campionato e subito derby, una situazione che ci è servita anche da stimolo nella preparazione di avvicinamento all’esordio stagionale. È andata bene, era importante vincere per conquistare questi tre punti e per il morale. Non sono mancati spunti su alcune situazioni da migliorare, soprattutto, a mio parere, sulla difesa ad uomo in meno. È normale ad inizio stagione, considerando anche che alla squadra si sono aggiunte tante nuove compagne, qualcuna alla prima esperienza in Italia, ed è fondamentale provare tanto e giocare insieme per conoscerci sempre meglio e raggiungere gli equilibri e gli automatismi di squadra. Era importante vincere il derby e siamo felici per noi stesse, per la società e i nostri tifosi che oggi erano tantissimi, domani si ritorna a lavoro con la testa alla prossima”.

“Mi prendo tutte le responsabilità di questa brutta prestazione – ammette a fine incontro coach Mario Sinatra -. La sconfitta è meritata e faccio i complimenti al Rapallo che ha fatto davvero un’ottima gara. Siamo chiaramente indietro di condizione e questo un po’ mi preoccupa, visto il calendario particolarmente compresso che ci attende nelle prossime settimane. Tuttavia non dobbiamo fare drammi sapevamo che ci attendeva un esordio difficile e anche se il passivo è stato molto pesante dobbiamo continuare a credere nel nostro lavoro. Ora ci attendono due trasferte difficili ma in cui possiamo fare risultato. Chissà che la batosta di oggi non possa esserci utile”.

Il tabellino:

Netafim Bogliasco 1951 – Rapallo Pallanuoto 6-15

(Parziali: 1-7, 2-2, 2-2, 1-4)

Netafim Bogliasco 1951: V. Uccella, A. Riccio 1, P. Di Maria 1, V. Santoro, A. Mauceri, G. Millo, K. Cutler 2, R. Rogondino, M. Paganello, L. Nesti 2, M. Carpaneto, D. Spampinato, M. Oberti, B. Rosta. All. M. Sinatra.

Rapallo Pallanuoto: S. Caso, N. Zanetta 1, U. Gitto 1, A. Milicevic, C. Marcialis 1, L. Vanelo 1, G. Gnetti 1, B. Cabona 1, P. Kudella 4, D. Vomastkova, R. Bianconi 4, G. Lombella, L. Pizzimbone, C. Grasso 1. All. L. Antonucci.

Arbitri: Brasiliano e Fusco.

Note. Uscite per limite di falli Vomaskova (R) nel terzo tempo e Zanetta (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Netafim Bogliasco 2/13 + 2 rigori e Rapallo 4/9 + 4 rigori.