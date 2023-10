Pallanuoto: il Bogliasco crolla nel finale, la Brizz ringrazia

Bogliasco. Il Netafim Bogliasco 1951 getta via la prima vittoria stagionale, perdendo 12-10 in casa della Brizz Acireale.

Nel secondo turno di Serie A1 le ragazze allenate da Mario Sinatra cedono di schianto nell’ultimo quarto di una gara condotta sempre in vantaggio fino a quel punto. La stanchezza, un pizzico di sfortuna e un inevitabile scoramento hanno fatto sì che un risultato che pareva ormai acquisito svanisse immeritatamente nell’ultimo minuto di gioco.

E dire che la gara sembrava essersi messa subito sui giusti binari per le biancazzurre, abili a finalizzare tutte e quattro le prime azioni offensive con la doppietta di Rogondino e gli acuti singoli di Nesti e Millo. Un clamoroso poker in meno di metà tempo che pareva poter mettere la gara in discesa. Le siciliane si scuotevano a cavallo della prima sirena segnando su rigore e replicando in avvio di secondo tempo. Squilli a cui rispondevano la seconda rete di giornata di Nesti e la prima di Rosta. Il più due di metà gara resisteva anche nel pirotecnico terzo quarto, concluso su un 4-4 griffato dalla tripletta di Cutler e dalla seconda gioia di capitan Millo. Ritornate sul più quattro a dodici minuti dalla fine le biancazzurre spegnevano però la luce. E Brizz ne approfittava mettendo a reperto sei reti in sequenza che garantivano loro la prima vittoria della stagione.

Coach Sinatra comunque non fa drammi dopo la seconda sconfitta consecutiva: “Il risultato purtroppo non é buono, ma ho visto le ragazze produrre una buona pallanuoto per tre tempi. Poi è subentrata la stanchezza che, insieme all’ottima prova della Brizz, è stato un elemento fondamentale nel farci capitolare. Dopo domenica scorsa avevo chiesto una reazione alle ragazze e devo dire che questa effettivamente c’è stata. La strada quindi è quella giusta. Da lunedì testa e cuore sul Como”.

Il tabellino:

BRIZZ NUOTO – NETAFIM BOGLIASCO 1951 12-10

(Parziali: 1-4 3-2 4-4 4-0)

BRIZZ NUOTO: H. Santapaola, F. Sapienza 1, A. Vitaliano 1, G. Pastanella, A. Arcidiacono, M. Spampinato 2, V. Sbruzzi 2, I. Pane 1, D. Namakshtansky 1, V. Koptseva 1, M. Giuffrida 1, R. Santapaola 2, L. Scibona, C. Russo. All. Zilleri

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio, P. Di Maria, V. Santoro, A. Mauceri, G. Millo 2, K. Cutler 3, R. Rogondino 2, B. Rosta 1, L. Nesti 2, M. Carpaneto, D. Spampinato, A. Sokhna. All. Sinatra

Arbitri: Braghini e Nicolai

Note. Uscite per limite di falli Vitaliano e Sbruzzi nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Brizz Nuoto 7/10 + un riore realizzato e Bogliasco 3/8 + tre rigori, di cui due realizzati.