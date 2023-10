Pallacanestro Sestri, la prima vittoria in Serie B Interregionale arriva a Serravalle Scrivia

A Serravalle Scrivia arriva la prima storica vittoria della Pallacanestro Sestri in Serie B Interregionale. Contro i padroni di casa del Basket Club Serravalle i Seagulls riescono a conquistare due punti di carattere, trovando prima un largo vantaggio, gestendo poi il rientro dei piemontesi.

Grande avvio di Sestri sul parquet di Serravalle. Ragazzi di coach Guida capaci infatti di chiudere il primo tempo sul +11 nonostante l’infortunio di Pintus, playmaker titolare dei genovesi. Seagulls che sembrano in controllo, riuscendo anche a portarsi sul +17. Serravalle, spinta dal suo pubblico, riesce però a macinare punti e ad avviare un parziale che li conduce al +1 a due minuti dalla fine. In quel momento Sestri reagisce con il canestro di un Lo da 25 punti e con la tripla di Cavallaro che chiude definitivamente la sfida. Prima gioia in Serie B per i sestresi.

Questo il commento di Moustapha Lo, guardia dei Seagulls: «È stata una bella partita, molto combattuta. Sapevamo che sarebbe stata così. Abbiamo fatto un’ottima prestazione tranne dopo la ripresa, momento in cui ci siamo persi, passando dal +17 al -1. Siamo rimasti lucidi, abbiamo gestito bene la palla soprattutto nell’ultimo minuto, facendola girare e alzando un po’ la difesa. Così abbiamo ottenuto la nostra prima vittoria in campionato, facendo un ottimo lavoro di squadra».

Questo il commento di Stefano Ambrosini, assistente di coach Guida ai Seagulls: «Abbiamo giocato una bella partita dove siamo andati molto bene in attacco, soprattutto all’inizio, riuscendo a costruire un vantaggio di 16 punti nonostante l’infortunio di Pintus. Nel terzo quarto con carattere Serravalle si è riportata a contatto. Dovevamo chiuderla prima perché, come abbiamo visto, poi si rischia di vanificare il tutto. Ma nel finale i ragazzi sono stati bravi a gestire le situazioni ed a portare a casa la vittoria. Giocare a Serravalle non era facile in quanto arrivavano da una vittoria convincente ed era comunque il loro esordio in casa. Sono palazzetti dove c’è tanto entusiasmo da parte del pubblico e nei quali giocare non è semplice. Questo aumenta i meriti dei ragazzi. Ora testa alla partita con Lucca, altro match molto importante».

Il tabellino:

BASKET CLUB SERRAVALLE vs PALLACANESTRO SESTRI 77-82

(Parziali: 19-24; 15-26; 24-18; 19-14)

BASKET CLUB SERRAVALLE: Gay 11, Rossi 6, Alvino ne, Taverna 16, Razic 22, Tava, Ruiu 12, Papadopoulos ne, Corino, Pavone 10, Roncarolo ne. All. Gatti.

PALLACANESTRO SESTRI: Lo 25, Daunys 13, Zini 12, Anaekwe 10, Cavallaro 8, Pintus 5, Pittaluga 5, Pasqualetto 4, De Paoli, Costa ne, Cartasegna ne, Barnini ne. All. Guida.

Andrea Zini

Moustapha Lo