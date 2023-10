Palazzo Ducale illuminato dal ‘monumental tour’: spettacolo di luci e musica per i 75 anni di Costa Crociere

Genova. Il ‘monumental tour‘ del dj francese Michael Canitrot ha debuttato in Italia sulla facciata dello storico Palazzo Ducale di Genova davanti a una folla di centinaia di persone riunite questa sera in piazza Matteotti in occasione dei festeggiamenti per i 75 anni di Costa Crociere, uno spettacolo di luci e musica patrocinato dalla Commissione nazionale francese per l’Unesco.

L’iniziativa “vuole rappresentare un concetto innovativo di tournée che fonde armoniosamente musica elettronica, patrimonio culturale e arte digitale – spiegano gli organizzatori -, nasce dall’idea di far interagire il patrimonio artistico delle città con le nuove tecnologie, riscoprendo i monumenti da un nuovo punto di vista, grazie alla musica elettronica suonata dal vivo dai dj e a enormi scenografie che fondono light-show e video-mapping”.

Uno show di musica elettronica e digital art per celebrare l’anniversario della compagnia crocieristica fondata a Genova nel 1948 con il viaggio inaugurale della ‘Anna C’, la prima nave passeggeri della flotta.

La facciata di Palazzo Ducale è stata illuminata con uno show di immagini e luci con tema Genova, la sua storia e il mare, mentre gli spettatori hanno ballato al ritmo della musica elettronica.

Palazzo Ducale di Genova è il primo monumento artistico in Italia a essere protagonista dello show dopo il Palais-Royal di Parigi, il Municipio di Lisbona, la cattedrale di Laon, il castello di Chantilly e Mont Saint-Michel.

“Siamo lieti di aver festeggiato un traguardo così importante della nostra storia insieme alla città di Genova. In questi 75 anni, giorno dopo giorno, Costa ha portato in giro per il mondo milioni di ospiti, condividendo i momenti felici delle loro vacanze. In occasione del nostro anniversario abbiamo vissuto emozioni altrettanto uniche, sia a bordo della nostra ammiraglia Costa Toscana, sia a terra, con uno spettacolo eccezionale che ha avuto come protagonista uno dei monumenti più belli di Genova. Un’unione perfetta di mare e terra, in grado di suscitare emozioni indimenticabili, che è l’elemento distintivo delle crociere Costa” – ha dichiarato Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere.

Il Monumental Tour è stato preceduto da un cocktail party a bordo di Costa Toscana, l’ammiraglia di Costa Crociere che ogni venerdì fa scalo nel porto di Genova, in collaborazione con Vanity Fair Italia. Il menù è stato firmato da Bruno Barbieri, mentre il brindisi è stato accompagnato dalle bollicine di Ferrari Trento, che ha creato un’etichetta personalizzata per i 75 anni di Costa Crociere. Per celebrare in grande stile l’evento, a bordo gli ospiti sono diventati protagonisti di un esclusivo red carpet. Uno dei momenti più emozionanti della festa a bordo è stato lo speciale showcase di Malika Ayane per l’occasione.