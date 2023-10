Ospedale Gallino, Rossetti (Azione): “Il centro delle malattie integrate torni operativo”

Genova. Pippo Rossetti, consigliere regionale di Azione, commenta la nota stampa inviata nelle ultime ore dal consigliere della Lega Alessio Piana.

“Ho raccolto da un mese le difficoltà dei pazienti ad essere presi in carico dalla medicina integrata dell’Ospedale Gallino. Mi è stato comunicato dall’assessorato alla sanità che finalmente sono state trovate le risorse per le prestazioni non sanitarie e che recentemente è stata data l’autorizzazione alla Asl3 affinché agopuntura, massaggi shiatsu, yoga e musicoterapia vengano immediatamente ripristinati e inoltre è evidente la necessità di un lavoro di coordinamento, accoglienza e organizzazione che fino ad oggi con grandi capacità è stato svolto da Piero Randazzo promotore della medicina integrata a Pontedecimo”.

“Dobbiamo essere tutti consapevoli che l’ospedale Gallino ha un futuro solo quando le sue attività qualificate verranno rilanciate così come questa per i malati non solo oncologici”, aggiunge Rossetti.

“Chiediamo alla Asl di trovare in tempi strettissimi la soluzione affinché le attività ripartano per tutti pazienti che hanno fatto richiesta e con tutte le prestazioni non sanitarie”, prosegue.

“Sono contento che anche i consiglieri regionali della Lega finalmente condividano questa posizione; mi aspetto però da loro in consiglio regionale non tanto delle interrogazioni ma degli atti di indirizzo concreti e formali affinché la giunta e Alisa non perdano altro tempo e mettano in condizione la Asl3 di salvare questo servizio importante e unico”, conclude il consigliere regionale Azione.