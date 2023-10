Ospedale degli Erzelli, il flash mob del cartello. Candia: “Questo non è un parcheggio per i tir”

Genova. “Oggi siamo saliti agli Erzelli per ribadire un concetto preciso: abbiamo tutti diritto alla salute e alla cura. Insieme agli abitanti della zona, abbiamo appeso un nuovo cartello, al posto di quello sparito, per ribadire che lì vogliamo l’Ospedale del Ponente, non un parcheggio per i tir”. Così la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia, dopo il sit-in insieme ad un gruppo di cittadini e all’ex vice presidente del Municipio Medio Ponente, Massimo Romeo, che segue la vicenda dell’ospedale agli Erzelli da 16 anni.

“Il nuovo Ospedale di Erzelli servirà oltre 330 mila persone: parliamo del ponente genovese, della Valle Stura, della Valle Scrivia e della Val Polcevera; zone che sommate contano più della metà degli abitanti di Genova – sottolinea Candia -. Le persone che vivono in questa vasta area oggi sono costrette a spostarsi chilometri fino al Villa Scassi di Sampierdarena o al San Martino per usufruire di un servizio sanitario adeguato, andando ad affollare i Pronto Soccorso. L’ospedale ‘Micone’ di Sestri Ponente chiude alle 20 e l’Evangelico di Voltri non è attrezzato per tutti i tipi di intervento, quindi chi vive a Ponente e nelle vallate si vede di fatto negato il diritto di accesso alle cure”.

“Sull’ospedale ‘Micone’, tra l’altro, presenteremo un’interrogazione urgente per il caso che ha scoperto oggi il consigliere regionale Ferruccio Sansa – anticipa Selena Candia -. Tre medici su cinque che, secondo un documento interno della Asl 3, sarebbero pronti ad andarsene nei prossimi giorni, causando, di fatto, un forte rischio di chiusura per il primo intervento a Sestri Ponente”.

“Dopo 16 anni di annunci oggi Toti e la sua Giunta sono ancora indecisi se affidare l’ospedale ai privati anziché andare avanti con un progetto interamente pubblico. E nel cronoprogramma che l’assessora Gratarola ha fornito per rispondere alla mia interrogazione non c’è alcuna data scritta – conclude la consigliera regionale -. L’Ospedale a Erzelli serve perché il diritto alla salute e alla cura, in un Paese civile, non sono negoziabili. E perché nel frattempo il Ponente continua ad essere un’area di serie B”.