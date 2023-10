Genova. È stata distrutta nella notte la lapide in memoria di Norma Cossetto, militante fascista istriana uccisa dai partigiani jugoslavi nel 1943, posta l’anno scorso sul belvedere Da Passano. L’ennesima azione vandalica ha aperto una mattinata di tensione per il quartiere di Oregina: da una parte l’annunciata presenza dei militanti di CasaPound e dell’estrema destra per la cerimonia commemorativa, dall’altra il presidio degli antifascisti. In mezzo numerosi uomini e veicoli blindati delle forze dell’ordine.

Un presidio è stato convocato dall’Anpi alle 10.00 di fronte al belvedere. A darsi appuntamento sono stati anche i militanti di Genova Antifascista che hanno realizzato un breve corteo con partenza da via Costanzi fino luogo della commemorazione. Presente in tutto un centinaio di persone. Sono stati lanciati fumogeni e cori come “Oregina è antifascista” e “Via i fascisti dal quartiere“. Non ci sono stati scontri.

Una ventina i militanti di estrema destra che hanno installato una nuova lapide e deposto un mazzo di fiori. Tra loro anche l’ex consigliere regionale Gianni Plinio, oggi coordinatore di CasaPound Liguria. Insieme al tricolore anche una bandiera della Dalmazia e altri vessilli. Nel 2022 era stato il Comune di Genova a concedere la collocazione di una targa dedicata a Norma Cossetto proprio davanti a un cippo in memoria dei partigiani e della Resistenza. Tutto in un quartiere storicamente “rosso” di Genova.

Presente sul posto anche Sergio Gambino di Fratelli d’Italia: “Sono qui come assessore alla Sicurezza“, ha chiarito. In passato era stato al centro delle polemiche per aver partecipato con la fascia tricolore, in rappresentanza del Comune, alla commemorazione dei morti della Repubblica di Salò a Staglieno.

guarda tutte le foto 19



Oregina, tensione per la commemorazione di Norma Cossetto: antifascisti in presidio coi fumogeni

Intorno alle 11.20 la commemorazione è terminata e i militanti di CasaPound hanno lasciato la zona tra gli insulti degli antifascisti, protetti dal cordone di agenti. Scena simile in piazza Oregina, ai piedi del santuario di Nostra Signora di Loreto, dove alcuni militanti della destra avevano parcheggiato le auto.

Chi era Norma Cossetto. Studentessa istriana, trucidata nel 1943 a 23 anni dai partigiani jugoslavi di Tito, è una delle vicende più note tra quelle legate alla stagione delle foibe e al conflitto sul confine orientale e alla successiva espulsione degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia. La giovane ricercatrice di Visignano (oggi in Croazia), figlia di un dirigente fascista e a sua volta esponente di gruppi fascisti universitaria, si rifiutò sempre di rinnegare la propria fede politica, fu prelevata da casa alcuni giorni dopo l’armistizio del 1943, violentata ripetutamente e infine gettata in una foiba.

In memoria della studentessa nacque nel 1944 a Trieste il Gruppo d’Azione Femminile “Norma Cossetto”, l’unico reparto paramilitare fascista femminile della Repubblica di salò. A Norma Cossetto nel 2005 venne conferita la medaglia d’oro al merito civile dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.