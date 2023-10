Oregina, l’estrema destra ricorda Norma Cossetto: contropresidio degli antifascisti

Genova. Potrebbe essere una domenica mattina movimentata, la prossima, 8 ottobre, nel quartiere di Oregina a Genova. Nel giorno in cui l’estrema destra, con Casapound, invita a partecipare a una commemorazione per la vittima delle foibe Norma Cossetto, gli antifascisti rispondono con una contro-manifestazione coordinata da Anpi e Genova Antifascista. La chiamata, da parte di entrambe le galassie, sta rimbalzando sui social già da qualche giorno.

Al centro delle polemiche ancora una volta un caso toponomastico. Nel 2022 il Comune di Genova ha concesso la collocazione di una targa dedicata a Norma Cossetto, uccisa dai partigiani yugoslavi perché militante fascista, sul belvedere Da Passano, la cosiddetta “rotonda di Oregina”, proprio davanti a un cippo in memoria dei partigiani e della Resistenza. Tutto in un quartiere storicamente “rosso” di Genova.

Domenica 8 ottobre alle 10 Anpi e Antifascisti danno appuntamento nei pressi della rotonda con un concentramento al piazzale sotto l’ostello del Righi. La manifestazione è annunciata come pacifica. Ma per evitare che ci sia un faccia a faccia con gli esponenti dell’estrema destra e che la situazione possa raggiungere momenti di tensione o degenerare ci saranno le forze dell’ordine, a partire dalla digos.

Non è la prima volta. Lo scorso anno, nella stessa giornata, a Oregina era intervenuta a presidio la polizia in assetto antisommossa. Non si erano verificati scontri. Nei mesi precedenti la targa per Norma Cossetto era stata più volta vandalizzata e ripulita da militanti dell’aassociazione La Superba, affiliata al gruppo di estrema destra Lealtà Azione.

Chi era Norma Cossetto. Studentessa istriana, trucidata nel 1943 a 23 anni dai partigiani jugoslavi di Tito, è una delle vicende più note tra quelle legate alla stagione delle foibe e al conflitto sul confine orientale e alla successiva espulsione degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia. La giovane ricercatrice di Visignano (oggi in Croazia), figlia di un dirigente fascista e a sua volta esponente di gruppi fascisti universitaria, si rifiutò sempre di rinnegare la propria fede politica, fu prelevata da casa alcuni giorni dopo l’armistizio del 1943, violentata ripetutamente e infine gettata in una foiba.

In memoria della studentessa nacque nel 1944 a Trieste il Gruppo d’Azione Femminile “Norma Cossetto”, l’unico reparto paramilitare fascista femminile della Repubblica di salò. A Norma Cossetto nel 2005 venne conferita la medaglia d’oro al merito civile dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.