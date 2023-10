Ordinanza anti alcol, Gambino porta i dati in aula: “Crollate le segnalazioni alla polizia locale”

Genova. Meno 59% le segnalazioni per mala movida, meno 69% le denunce per danneggiamento, meno 44% quelle per ubriachezza molesta, meno 61% gli interventi per disturbo alla quiete pubblica proveniente dai locali. Sono i numeri snocciolati in consiglio comunale dall’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino per dimostrare l’efficacia dell‘ordinanza anti-alcol firmata nel luglio 2023 e prorogata fino a settembre 2024. Provvedimento che finora ha fruttato 935 sanzioni, di cui 11 per vendita di alcolici fuori dall’orario consentito.

A chiedere un aggiornamento sulla questione è stata la consigliera Francesca Ghio della Lista RossoVerde con un’interrogazione alla giunta. Secondo l’esponente dell’opposizione l’ordinanza ha un “approccio securitario che non risolve il problema del degrado ma lo sposta”, e aggiunge: “Servirebbero più eventi culturali per contrastare la mala movida”. “Ma quello che conta – ha risposto l’assessore Gambino – è una decisa diminuzione del numero delle richieste di intervento alla polizia locale”.

Il confronto è tra due periodi di lunghezza leggermente diversa: il primo, dal 1° giugno al 31 dicembre 2022 quando ancora non era in vigore l’ordinanza; il secondo dal 1° gennaio 2023 al 10 ottobre 2023, solo parzialmente coperto dal nuovo provvedimento. Tra le situazioni legate all’abuso di alcol, le segnalazioni per danneggiamento sono passate da 77 a 24, quelle per mala movida da 1.473 a 610, quelle per ubriachezza molesta da 52 a 29, quelle per rissa da 5 a 2, quelle per disturbo a causa dei locali da 456 a 179.

Cosa prevede

L’ordinanza è stata prorogata fino al 30 settembre 2024. Su tutto il territorio comunale, l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare, ogni giorno, alle 22 fino alle 6 del giorno successivo, esclusa l’ipotesi in cui l’impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all’indirizzo dell’acquirente.

In tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, oltre al già vigente divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e metallo su aree pubbliche (esclusi i dehors), sono vietati il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in area pubblica o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici e aree riconducibili a superfici di somministrazione autorizzate).

Inoltre, ogni giorno già dalle 12 fino alle 8 del giorno successivo, è vietato il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici) nelle zone di: Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente (già ricomprese nell’ordinanza sindacale 390 del 29 dicembre 2022), e nelle zone del Centro Storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri e dei laghetti di San Carlo di Cese.