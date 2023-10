Omicidio via Polleri, Giribaldi in aula: “Volevo solo aiutare un’amica, invece ho distrutto una vita”

Genova. Un processo in Corte d’assise quasi lampo quello cominciato questa mattina per l’omicidio di Manuel Di Palo, colpito a morte con un colpo di pistola al cuore da Filippo Giribaldi il 25 aprile scorso nell’ambito di una vicenda drammatica dove il vero protagonista è il crack e tutto il degrado che porta con sé, in questo caso fino alle estreme conseguenze.

Oggi in aula ha parlato l’imputato e dopo il suo esame sia sia il pm Eugenia Menichetti sia i difensori di Giribaldi Paolo Scovazzi e Chiara Antola, hanno rinunciato a tutti gli altri testimoni. Cosi la sentenza dovrebbe arrivare già il 15 dicembre.

Giribaldi ha raccontato quella giornata che come tutte quelle precedenti era segnata dall’abuso di droga: “Il 25 aprile l’ho passato a fare uso di sostanze stupefacenti: a comprare dosi in centro storico, tornare a casa e a consumarle. La consumavo a casa da solo. Ero arrivato a un punto che stavo anche 8 giorni sveglio”. “Guadagnavo oltre 2mila euro al mese come portuale – ha poi spiegato – e 300 euro al giorno se ne andavano in crack al punto che mi avevano staccato la luce e avevo chiesto un prestito di oltre 15mila euro. Ora in carcere mi sto disintossicando”.

“Quel pomeriggio a un certo punto ho chiamato Caterina (la donna che conoscevano entrambi, ndr) per chiederle se le facesse piacere andassi da lei per consumare insieme. L’amicizia fra noi era nata sei-sette anni prima, Poi era diventata a un certo punto un’amicizia ‘sentimentale’, avevamo dei rapporti sessuali, ma non era amore. Anche lei consumava droga, da prima che la conoscessi”.

Anche quel giorno Giribaldi pensava di andare dalla donna per fumare crack e magari avere qualche momento di intimità: “Lei mi disse che in quel momento era da sola ma che potevano tornare Di Palo e il suo amico Massimo Gallo. E mi disse se me la sentissi lo stesso perché se fossero tornati loro non sarebbe stata più libera di fare ciò che desiderava”.

Girabaldi ha raccontato che Gallo lo conosceva da anni mentre Di Palo solo da qualche mese. Entrambi senza fissa dimora da qualche mese si erano piazzati in casa della donna, o meglio “chiedevano l’elemosina, poi compravano il crack e lo andavano a consumare da lei che in cambio della droga dava loro ospitalità e scambiava anche il suo corpo per una dose”.

“Lei aveva cominciato a dirmi che però non era più libera a casa sua, che loro se lei non apriva scampanellavano anche a tarda notte, o prendevano a calci la porta. E rispondevano male alla madre di Caterina, anziana e disabile che viveva con lei. Questa cosa mi ha sempre fatto stare male, la presenza di questa anziana in casa cui la stessa Caterina spesso di dimenticava di far da mangiare se non glielo ricordavo io”.

Ma la donna aveva davvero deciso di cacciare i due di casa? Si sentiva davvero “maltrattata” dai due, ha chiesto più volte anche il presidente della corte d’assise Massimo Cusatti? “A me lo diceva, non so se era intimorita e non diceva nulla a loro, certo non si può dire che fosse schiavizzata ma la trattavano male. Un giorno mi raccontò di aver trovato un coltello da cucina sotto il letto e una volta durante una discussione con Di Palo lui fece il gesto di andarlo a prendere ma per fortuna lei lo aveva rimesso a posto”.

“Io avevo la sensazione che lei avesse bisogno del mio aiuto per il maltrattamento quotidiano che subiva”, ha ribadito più volte Giribaldi, elemento fondamentale questo perché il punto è che se la sua versione sarà considerata credibile potrebbe cadere l’attenuante dei futili motivi che prevede una condanna all’ergastolo.

“Quel giorno, cioè il 25 aprile, le dissi che non c’era problema che avrei potuto fronteggiare la loro richiesta di salire se lei non avesse voluto riaverli in casa”. Poi la richiamai che avevo preso il taxi, stava piangendo: loro erano in casa e io chiesi gentilmente se potevano uscire per un’oretta. Di Palo mi disse che andava bene ma con tono minaccioso mi disse anche che prima doveva parlarmi“.

A quel punto Giribaldi si arma per affrontare l’avversario: va a recuperare la pistola che aveva nascosto in una siete all’ingresso della Culmv (anche oggi ha ribadito la poco credibile versione di averla trovata al Righi, riportata dal suo cane a cui aveva lanciato un legno), guanti, spray al peperoncino e tirapugni. Poi passa a comprare la droga e si reca sotto casa della donna al Carmine. Quando citofona risponde Gallo che scende. Giribaldi ha già indosso i guanti e impugna la pistola. Quando Gallo scende lui spara un colpo nel muro: “Non si è nemmeno intimidito – ha raccontato Giribaldi – e diceva che aveva dato a Caterina 20 euro per stare lì. Allora gli ho lanciato in terra 20 euro e lui li ha presi ed è tornato su”.

Dopo lo sparo contro il muro Giribaldi decide di andarsene, così scappa ed è talmente fuori si sé per la droga e lo stato di agitazione che pensa di essere inseguito da un carabiniere. “Quando sono arrivato in via Polleri non avevo più fiato, avevo pensato di fermarmi e farmi arrestare e mi sono seduto. Poi mi sono accorto che ad inseguirmi non era un carabiniere ma Di Palo che urlando si è avvicinato e mi ha sferrato un pugno. Ho parato il colpo e istintivamente ho fatto fuoco. Purtroppo eravamo molto vicini e l’ho colpito al cuore. Sono profondamente pentito di quello che ho fatto, è l’unico pensiero che ho ogni giorno. Ho distrutto una vita e ho rovinato la mia” ha detto ma ad un certo punto il presidente Cusatti lo ha fermato spiegando che sul punto – Giribaldi stava guardando l’anziana madre di Di Palo per chiedere scusa – potrà poi tornare con dichiarazioni spontanee.

Poi dopo aver lasciato la pistola sotto un’auto è entrato nella Chiesa all’Annunziata: “Mi è venuto spontaneo per chiedere scusa a Dio. Un uomo mi ha detto che dovevo togliermi il cappuccio, allora gli ho detto di chiamare la polizia perché avevo ucciso un uomo”.