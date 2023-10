Omicidio via Polleri, il giudice respinge la richiesta di abbreviato per Giribaldi: il 20 ottobre il processo in Corte d’assise

Genova. Il gup Silva Carpanini ha respinto la richiesta di rito abbreviato presentato dagli avvocati di Filippo Giribaldi, il portuale imputato dell’omicidio di Manuel Di Palo, avvenuto il 25 aprile in via Polleri. Una decisione scontata da parte del giudice visto che Giribaldi è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, aggravante che prevede una condanna all’ergastolo e impedisce di poter accedere al rito alternativo. Non a caso il prossimo 20 ottobre è stata già fissata l’udienza davanti alla Corte d’assise.

Paolo Scovazzi e Chiara Antola, che difendono il portuale, questa mattina in udienza hanno discusso la loro istanza al fine di poter ottenere comunque uno sconto di pena fino a un terzo nel caso la sentenza della Corte d’assise che arriverà al termine del dibattimento escludesse l’aggravante dei futili motivi. La stessa pm Enrica Menichetti nella prima richiesta di giudizio immediato aveva escluso l’aggravante, ma la richiesta era stata respinta dal gip Elisa Campagna. Così la Procura ha deciso di inserirla nell’accusa aggravando la posizione del portuale.

Anche i legali di Giribaldi hanno sempre sostenuto che Giribaldi non agì per futili motivi visto che il portuale era stato chiamato insistentemente dalla donna che stava ospitando Di Palo e che voleva che quest’ultimo e il suo amico se ne andassero da casa sua e che Giribaldi se ne era andato dopo aver sparato contro un muro. Di Palo però lo aveva inseguito, raggiunto e gli aveva sferrato un pugno. A quel punto Giribaldi aveva premuto il grilletto e aveva ucciso il 34enne.