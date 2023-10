Omicidio Nada Cella, la Procura: “Soracco ha visto Annalucia Cecere sul luogo del delitto”

Genova. Annalucia Cecere ha ucciso Nada Cella per “motivi di rancore e gelosia verso la vittima per via della posizione da lei occupata all’interno dello studio di Soracco e la sua vicinanza a costui“. Lo scrive il sostituto procuratore Gabriella Dotto nell’avviso conclusione indagini preliminari che mette un punto fermo dopo 27 anni al cold case sull’uccisione della giovane segretaria di Chiavari.

Non solo, il commercialista Marco Soracco avrebbe visto Anna Lucia Cecere sul luogo del delitto ossia nel suo studio la mattina del 6 maggio 1996, subito dopo l’omicidio di Nada: questo secondo elemento, tutt’altro che un dettaglio, rappresenta la principale novità emersa dalle nuove indagini condotte dalla squadra mobile in questi due anni e che porteranno a breve la Procura a chiedere il rinvio a giudizio non solo per Cecere (accusata di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi) ma anche per il commercialista 62enne e l’anziana madre Marisa Bucchioni, accusati non solo di false dichiarazioni ai pm ma anche di favoreggiamento nel delitto per aver sviato le indagini. Secondo gli investigatori della squadra mobile fare il nome di Cecere e ammettere che lui conosceva quella ragazza-madre che gli faceva avances avrebbe potuto avere ripercussioni negative sulla reputazione della famiglia.

La certezza che Soracco conoscesse l’identità di chi aveva aggredito Nada Cella e di aver anche visto l’assassina nel suo studio arriva dopo due anni di indagini dalla riapertura del caso e un mole infinita di materiale vecchio riesaminato insieme alle nuove testimonianze raccolte, nonostante la prova del DNA sia sostanzialmente fallita. Tra le prove ci sarebbero anche diverse testimonianze, a partire da quelle dei vicini di casa, al tempo considerate poco rilevanti ma che oggi consentono agli inquirenti di dire che Soracco, contrariamente a quanto hanno sempre dichiarato lui e la madre, non è arrivato nel suo studio alle 9:15 bensì decisamente prima: “risultando invece provato il suo accesso in studio prima delle nove e la conoscenza della identità dell’autrice della aggressione” scrive la procura.