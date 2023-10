Omicidio di San Biagio, la Cassazione annulla la condanna di Alessio Scalamandrè e rinvia a un nuovo processo

Genova. La Corte di Cassazione ha deciso. Sarà una nuova Corte d’assise d’appello a rideterminare la pena per il parricida di San Biagio Alessio Scalamandrè. La decisione arriva a 24 ore dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la legge che prevedeva un’aggravante particolare per gli omicidi commessi in famiglia. La legge era nata nell’ambito del cosiddetto Codice Rosso, nato quindi per tutelare maggiormente le donne vittime di violenza ma prevedeva fino a ieri un automatismo che impediva alle singole corti d’assise di valutare il peso delle attenuanti finendo per determinare pene eccessive in “situazioni in cui è il soggetto che ha subito per anni comportamenti aggressivi a compiere l’atto omicida, per effetto di una improvvisa perdita di autocontrollo causata dalla serie innumerevole di prevaricazioni cui era stato sottoposto”.

Non solo. La Cassazione chiede alla Corte d’assise d’appello di rivalutare anche l’attenuante della provocazione, che era sempre stata negata nelle sentenze di primo e secondo grado e invece sempre sostenuta dagli avvocati difensori di Alessio, Luca Rinaldi e Andrea Guido.

Alessio Scalamandré era stato condannato a 21 anni di reclusione per omicidio volontario, la pena ‘minima’ possibile bilanciando l’aggravante del delitto contro un famigliare con le attenuanti generiche. Ora il peso delle generiche potrà essere aumentato consentendo alla corte di appello di arrivare fino a un terzo di sconto di pena e anche la provocazione da parte del padre, Pasquale Scalamandré, potrà incidere sulla condanna

L’annullamento con rinvio è stato deciso anche per l’assoluzione in appello del fratello minore Simone Scalamandré, difeso dall’avvocato Nadia Calafato e in Cassazione da Riccardo Lamonaca, che in primo grado era stato condannato per concorso in omicidio a 14 anni di reclusione grazie all’attenuante del “contributo minimo” nel delitto. La procura generale aveva presentato ricorso in Cassazione contestando la carenza di motivazione con cui la Corte d’assise d’appello di Genova aveva ribaltato la sentenza.

I fatti. Pasquale Scalamandré era stato ucciso con un mattarello dopo una colluttazione la sera del 20 agosto 2020. La lite era scaturita dall’ennesima richiesta dell’uomo al figlio maggiore di ritrattare le sue accuse circa i maltrattamenti e le minacce alla madre che avevano costretto la donna a lasciare la città per trasferirsi in una comunità protetta in Sardegna. Il processo contro il marito avrebbe dovuto cominciare a settembre. Secondo quanto raccontato da Alessio quella sera il padre, che aveva avuto il permesso dal figlio di entrare in casa nonostante il divieto stabilito dal giudice, si era arrabbiato di fronte al diniego di modificare le sue dichiarazioni e lo aveva aggredito. Alessio aveva afferrato un mattarello e colpito il padre più volte, fino a ucciderlo. Un omicidio maturato però secondo i difensori in un contesto di forte stress per il ragazzo che a causa delle minacce alla madre e delle violenze psicologiche subite in famiglia si era anche rivolto a una psicologa. Lui e il fratello Simone erano di fatto rimasti soli a fronteggiare le continue richieste del padre che voleva sapere dove era andata la donna continuando a minacciarla indirettamente davanti ai figli. Era stato Alessio quella sera a chiamare il 112 confessando di aver ucciso il padre e scagionando il fratello, che invece secondo la sentenza di primo grado lo avrebbe una responsabilità nell’omicidio anche se il suo ruolo sarebbe stato secondario.

Il nuovo processo d’appello non si terrà però a Genova ma a Milano visto che a Genova esiste una sola corte ‘assise d’appello e la legge vieta che gli stessi magistrati possano giudicare due volte lo stesso imputato.

“Diciamo che nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale – commenta soddisfatto l’avvocato Luca Rinaldi – non era scontato l’accoglimento del motivo sulle generiche. Davvero ottimo anche l’accoglimento sulla provocazione, finalmente si tiene conto di quello che è il contesto in cui è maturato il fatto. In questo modo si potrà giungere ad una pena equa”.