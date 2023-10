“Oh my Gud!”, Albert incanta il Genoa: l’islandese solare e alla moda conquista tutti

“Oh my Gud”, gioco di parole semplice per descrivere lo stupore nell’ammirare le giocate di Albert Gudmundsson. Sorprendenti per i non addetti ai lavori, visto che al Signorini non hanno mai avuto dubbi sulle sue qualità. Ci aveva visto lungo Johannes Spors quando lo aveva reclutato per provare invano a salvare il Genoa dalla retrocessione. Non solo faville in campo, ma un ragazzo capace di conquistare tutti con un carattere solare e pienamente rapito dalla città. Fattore interessante visto che spesso molti calciatori vivono in “bolle dorate”.

Il classe 1997 proveniente dall’AZ Alkmaar risponde in modo affermativo ai dubbi che man mano vengono palesati. Ma sarà adatto per la Serie B? Ce la farà in un campionato così “sporco”? Risposta affermativa, chiedere alle altre 19 squadre visti gli 11 goal conditi da svariati assist. In Serie A si ripeterà? Qui, bussare a Roma e Udinese.

Nelle ultime due partite, Gudmundsson – Albert sulla maglia per motivi di spazio – sembra aver ascoltato i paragoni esaltanti che varie testate gli hanno riservato. Un sinistro chirurgico ha aperto le danze nel 4 a 1 contro i capitolini. Poi, movenze da playstation nella serpentina che ha portato al goal di Retegui. Due goal più uno annullato all’Udinese.

Leader tecnico, ma anche un punto cardine nello spogliatoio. Chi lo conosce bene racconta di un “islandese mediterraneo”, in in barba agli stereotipi dei nordici chiusi e un po’ ombrosi. Sempre col sorriso e pronto a scherzare, nonostante un italiano ancora da migliorare, ha creato fin da subito una bella intesa con il partner d’attacco Retegui. Un carattere solare che lo fa apprezzare molto dallo staff e da tutto il gruppo squadra, anche se il feeling speciale è soprattutto con Hefti e Frendrup, compagni di padel nel tempo libero. Passione extra calcio insieme al golf.

Feeling particolare anche con la città. Ha scelto di vivere nel cuore di Genova. Non è raro vederlo visitare i luoghi d’interesse e scambiare qualche battuta con i tifosi. Aveva fatto il giro del web il suo viaggio in moto improvvisato insieme a un sostenitore rossoblù.

La passione non più segreta ormai dell’islandese biondo che fa impazzire il mondo (genoano) è la moda. Ad aprile, lo aveva intervistato la rivista specializzata Outpump per la quale aveva realizzato uno shooting fotografico indossando maglie storiche del Genoa. L’ispirazione, ha dichiarato, parte dall’osservazione di David Beckham. Il primo calciatore glamour. Insomma, anche il look, e non solo le giocate, deve essere “Very good”. Pardon, “Very Gud!”.