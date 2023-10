Nuova Ztl in centro, parte la sperimentazione durante i weekend: ecco le vie interessate

Genova. Il Comune parte con la sperimentazione della Ztl in piazza Fontane Marose e dintorni, nel “salotto buono” della città. Lo prevede una delibera della giunta comunale che entrerà in vigore già il prossimo weekend, a partire dalla serata del 6 ottobre.

Tutte le settimane, dalle 20.00 del venerdì alle 24.00 della domenica, nella zona compresa tra via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma potranno accedere solo i veicoli autorizzati, i mezzi pubblici e naturalmente soccorritori e forze dell’ordine. Il resto del traffico verrà convogliato su galleria Mazzini e piazza Corvetto.

Saranno le prove generali della Ztl che Tursi ha nel cassetto da tempo. Ora si parte davvero, anche se in regime “soft”: ogni due mesi sarà convocato un tavolo di monitoraggio che includerà i commercianti e, se i risultati saranno soddisfacenti, si potrà pensare a estendere il regime a tutta la settimana. Verrà comunque consentito l’accesso ai furgoni per le operazioni di carico e scarico merci fino alle 14.00. Non dovrebbero esserci ricadute significative sui parcheggi, visto che nell’anello interessato non ci sono stalli per le auto, eccetto i posti moto di piazza Fontane Marose.

“Con il Civ ci confronteremo in questi primi due mesi per studiare eventuali correttivi che si rendessero necessari – spiega l’assessore alla Mobilità Matteo Campora -. Con la collega al Commercio Bordilli stiamo anche pensando ad attività che facciano meglio fruire piazza Fontane Marose e via Roma nelle ore serali ai genovesi e ai visitatori”.

L’accesso è autorizzato per i residenti nel settore Fontane Marose, per i possessori dello Ztl settore 5 Centro Storico, dello Ztl Centro Storico, Ztl tutte. I residenti nel settore Fontane Marose potranno accedere al solo settore di residenza e non a tutto il settore 5 Centro Storico o ad altre Ztl. Il rilascio del permesso sarà gratuito fino all’installazione degli apparati di controllo degli accessi.

Di conseguenza il Comune ha anche rimodulato il programma dei lavori nella galleria Garibaldi, tra piazza Portello e largo Zecca: il tunnel avrebbe dovuto essere chiuso dalle 21.00 alle 5.30 dal lunedì al giovedì, ma rimarrà aperto di venerdì sera per non complicare ulteriormente la viabilità in centro.

Per la chiusura della galleria Garibaldi le linee Amt 18, 18/, 20, 34, 35, 35/, 39, 40, 618, 634, 635, 640, 641, N1, N2 e Volabus, modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 18 e 18/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi (dove effettuano fermata provvisoria nell’area di capolinea del 17/), piazza Dante, sottopasso di via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti in via Gramsci, proseguono per sottopasso di Caricamento, piazza Cavour, corso Quadrio, corso Saffi, via Fiodor, via Corsica, piazza Alessi, corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.

Linee 20, 35, 35/, 618, 635, 641, N1, N2 e Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi (dove effettuano fermata provvisoria nell’area di capolinea del 17/), piazza Dante, sottopasso di via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata (dove non effettuano fermata), via Balbi dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti in via Gramsci, proseguono per sottopasso di Caricamento, piazza Cavour, corso Quadrio, corso Saffi, via Fiodor, via Corsica, piazza Alessi, corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, via Interiano, piazza Fontane Marose, dove riprendono regolare percorso.

Linee 34 e 634

Direzione ponente: i bus, giunti in via Montaldo, proseguono per piazza Manin, corso Armellini, corso Solferino, corso Magenta, corso Paganini, piazza Villa, corso Carbonara, via Brignole De Ferrari, via Polleri, piazza della Nunziata, dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti in via Gramsci, proseguono per sottopasso di Caricamento, piazza Cavour, corso Quadrio, corso Saffi, via Fiodor, via Corsica, piazza Alessi, corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.

Linee 39, 40 e 640

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi (dove effettuano fermata provvisoria nell’area di capolinea del 17/), piazza Dante, sottopasso di via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata (dove non effettuano fermata), via Polleri, dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Polleri, proseguono per via Balbi, via Doria, via Fanti d’Italia, via Alpini d’Italia, via Gramsci, sottopasso di Caricamento, piazza Cavour, corso Quadrio, corso Saffi, via Fiodor, via Corsica, piazza Alessi, corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.