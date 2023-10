Nuova Ztl in centro, commercianti furiosi dopo il primo weekend: “Vogliono farci fallire”

Genova. “L’hanno venduta come una misura green, ma non prendiamoci in giro: questo è un enorme autogol, un attacco al commercio genovese. Di questo passo chiuderemo tutti”. È un fiume in piena Paolo Bartolone, presidente del Civ Sestiere Carlo Felice che riunisce i negozi più esclusivi della città, dopo il primo weekend di sperimentazione della Ztl varata dal Comune tra piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma. Non una vera e propria pedonalizzazione, ma una limitazione degli accessi veicolari per ridurre la presenza di auto e di conseguenza la sosta selvaggia nel salotto più elegante della Superba.

Il primo bilancio è impietoso, secondo il Civ: “Ho parlato con sei-sette commercianti di via Roma: due aziende hanno lavorato come sempre, altri hanno incassato meno del 50% rispetto al weekend precedente. Nella mia gioielleria ho fatto solo uno scontrino. Io ho stima del sindaco e della giunta, ma non capiscono che così ci fanno chiudere. Se avessero ragione loro potremmo anche accettarla, ma secondo noi, per farla in maniera scientifica, servono prima infrastrutture che oggi non ci sono”.

Nel mirino non c’è tanto la chiusura al traffico quanto l’impossibilità di fermarsi con l’auto vicino ai negozi. Anche se in quelle strade i parcheggi non esistono. “Il punto è molto semplice – incalza Bartolone -. Questa ordinanza non è per il verde, non è per l’ambiente, serve solo a mettere ordine in via Roma. I clienti non trovano parcheggio da nessuna parte e cosa fanno? Si fermano un secondo davanti al negozio. Da qualche tempo i vigili avevano iniziato a mandare via le macchine“.

Che però lì non possono sostare. “E allora si tolga la corsia dell’autobus, che problema c’è? Alcune attività avevano trenta ingressi al giorno, da quando i vigili non fanno più sostare sono meno di dieci. Qualcuno vuole già andarsene. Così fanno fallire le aziende – alza la voce il presidente del Civ -. Noi vogliamo che il marchio via Roma diventi come via Montenapoleone o via Condotti. Se invece il marchio lo vogliono distruggere, in questo modo ci riescono. Noi però avremo problemi economici e dovremo licenziare molte persone”.

Ancora una volta, insomma, nonostante le politiche di Tursi per disincentivare il trasporto privato in centro, i commercianti chiedono parcheggi. O almeno la possibilità di posteggiare lungo la strada. A maggior ragione lo pretende chi lavora con una clientela facoltosa, poco propensa a muoversi a piedi o coi mezzi pubblici: “La colpa è di tutte le amministrazioni passate che non hanno mai riqualificato via dei Cebà. Noi abbiamo già individuato alcuni possibili siti per realizzare un parcheggio sotterraneo, ne parleremo col sindaco. Se lo hanno fatto in piazza Portello si può fare ovunque”.

Ma non c’è già il park di piazza Piccapietra? “È sempre pieno – ribatte Bartolone -. Alla seconda volta che un cliente arriva in centro e non trova parcheggio va a comprare all’outlet o a Milano: i soldi li mandiamo lì. Se vogliamo tutelare la clientela dobbiamo fornire servizi. E finché non ci sarà un parcheggio bisogna fare in modo che si possa accostare per comprare nei negozi, altrimenti ci manderanno in fallimento e con noi fallirà la città“.

La vicenda della Ztl in centro, i cui effetti saranno valutati con un tavolo di monitoraggio ogni due mesi, è solo un tassello della vertenza in corso da mesi tra Comune e commercianti sui temi della mobilità. Sul tavolo c’è ad esempio il progetto degli assi di forza che prevede di chiudere al traffico privato tutta la parte alta di via XX Settembre, allargando i marciapiedi e istituendo una Ztl nel tratto a valle del Ponte Monumentale. E poi, connessa a queste modifiche, l’idea mai tramontata di limitare il traffico anche nella zona di via Colombo e piazza Colombo, un’altra giungla urbana dal punto di vista della sosta e della circolazione, ma ritenuta troppo importante dai negozianti per garantire l’accesso alle loro attività. Per non parlare dello spauracchio Waterfront di Levante, con 900 posti auto e un centro commerciale al quale si imputa già la morte definitiva del tessuto commerciale del centro.

“Io sono a favore delle pedonalizzazioni se c’è una strada pedonale e tutte le altre intorno sono aperte al traffico, come accade in via Sestri. Ma Genova è già adesso la città più pedonalizzata di tutta Europa, se vuole glielo dimostro io – si scalda ancora Bartolone -. Nel mio Civ le strade pedonali sono tutte in fallimento: Piccapietra è una desolazione, in salita Santa Caterina ci sono sei serrande chiuse”. Eppure in via San Lorenzo e via San Vincenzo il commercio sembra andare a gonfie vele. “Ma lì non ci sono negozi di alta qualità – replica il presidente del Civ Sestiere Carlo Felice -. Da noi un solo cliente può spendere anche 30mila euro con tutto ciò che comporta in termini di tasse e ricadute economiche, in via San Lorenzo magari passano mille persone e spendono 15 euro a testa”.

“In tutte le città d’Europa si può lasciare l’auto nei pressi del centro e poi passeggiare, ovunque funziona così, guardate Nizza o Parigi. Da noi invece, se arrivi da Nervi o da Masone, non trovi posto e torni indietro. Chi viene da fuori alla fine andrà al Waterfront. I parcheggi – conclude Bartolone – non li vogliamo per noi, li vogliamo per i clienti e i turisti. Chiediamo solo di poter lavorare”.