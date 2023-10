Nuova tragedia nella famiglia del giovane canoista Andrea De Mattei: il nonno è morto per la puntura di un calabrone

Genova. E’ morto a 76 anni per la puntura di un calabrone Sergio Stagnaro, il nonno di Andrea De Mattei, il 13enne deceduto per ipotermia dopo che il 12 gennaio scorso la sua canoa era rimasta incastrata in un tronco d albero sotto il ponte Maddalena sul fiume Entella a Chiavari.

Il nonno Sergio con la famiglia si è sempre battuto per la verità del dramma subito e soprattutto ha cercato di ricordare con diverse iniziative il piccolo Andrea. La nuova tragedia ha colpito la famiglia in Piemonte.

Stagnaro è stato punto da un calabrone mentre raccoglieva alcune mele da un albero, ma non sapendo di essere allergico non ha dato peso al fastidio. In poco tempo però è stato ucciso da uno shock anafilattico.

Domani mattina le ceneri giungeranno alle 11 nel cimitero di Riva Trigoso per un saluto di parenti e conoscenti.