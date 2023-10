Nuova diga, respinto il ricorso di Eteria: per Autorità portuale si allontana il rischio maxi risarcimento

Genova. A quasi sei mesi dall’avvio dei lavori per la nuova diga foranea del porto di Genova l’Autorità portuale tira un bel respiro di sollievo. Il Tar della Liguria, infatti, ha respinto il ricorso del consorzio Eteria presentato, appunto, contro Palazzo San Giorgio in merito all’esito della gara per la grande opera.

Il ricorso, ricordiamo, era stato presentato dal consorzio guidato dai gruppi Gavio e Caltagirone con la spagnola Acciona e Rcm Costruzioni, contro l’aggiudicazione della gara al consorzio Breakwater composto da Webuild, Fincantieri e Fincosit.

In passato il Tar aveva rigettato la sospensiva richiesta dai ricorrenti, cosa che avrebbe ostacolato e ritardato di almeno sei/otto mesi l’avvio dei lavori.

Anche se Eteria avesse vinto il ricorso, in base alla normativa legata al Pnrr, Webuild avrebbe continuato a realizzare la diga ma l’Autorità portuale sarebbe stata costretta a pagare una somma risarcitoria mai quantificata in maniera precisa ma stimata intorno ai 40 milioni di euro.

“La domanda di condanna dell’ente intimato al risarcimento in forma specifica del danno causato al RTI ricorrente, mediante sua riammissione alla gara, non può essere accolta in ragione dell’infondatezza dell’impugnazione“, scrivono i giudici amministrativi della prima sezione del Tar Ligure.

Resta la possibilità di un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato da parte di Eteria, certo, ma al momento l’Authority – che al tempo della gara era ancora retta da Paolo Emilio Signorini – ha dalla sua una sentenza tutt’altro che scontata.

Respinta, peraltro, anche la richiesta di rinvio del caso alla Corte di Giustizia Europea per una questione di compatibilità.

Ricordiamo che sull’appalto per la nuova diga foranea nel porto di Genova, opera su cui si attende ancora la nomina di Marco Bucci come commissario straordinario, si attendono anche le conclusioni dell’Anac, l’autorità anticorruzione.