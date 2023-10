Notte da sogno a Chiavari: la Pro Recco piega l’Olympiacos per 12 a 11

Chiavari. Una notte europea da sogno per la Pro Recco che in una piscina di Chiavari stracolma batte l’Olympiacos per 12-11 e mette più di un piede al secondo turno di Champions League. Sotto di tre gol in avvio, in vantaggio per la prima volta alla fine del secondo tempo, i biancocelesti giocano una difesa eccezionale nella seconda metà di partita; brilla la stella di Condemi, a segno tre volte, miglior marcatore della serata.

Assenze pesanti in entrambe le squadre: Ivovic tra i biancocelesti, Vamos nei greci. Sukno sceglie Hallock e l’ex Kakaris ai due metri.

La partenza dei campioni d’Europa è in salita, l’Olympiacos fa male in transizione alla difesa biancoceleste e passa tre volte con Alafragkis in tap in, Gkillas e Dervisis che sfrutta la sosta nel pozzetto di Condemi. Bijac mura due volte Younger e Zalanki, per vedere la reazione della Pro Recco serve l’incursione di Condemi che si conquista un rigore trasformato da Fondelli quando sono passati 5 minuti e mezzo di gioco. Younger da posizione 4 accorcia a 80 secondi dalla sirena, Hallock completa la rimonta schiacciando in rete sul secondo palo l’assist di Cannella e capitalizzando la quarta superiorità: è 3-3 dopo otto minuti.

I greci ripartono forte con un super Dervisis che prima segna il 3-4 e poi serve a Loncar, in superiorità, un comodo +2. Zalanki da posizione 2 non dà scampo a Bijac, poi Nikolaidis si conquista un rigore e succede di tutto: Alexandrescu espelle Del Lungo reo di essersi mosso dalla linea di porta, ma sul tiro successivo di Fountoulis, con in porta Younger, l’arbitro annulla il gol per errata esecuzione del greco. Condemi dall’altra parte fa 5-5 sfruttando un doppio uomo in più, ma i greci si riportano avanti di due reti con Fountoulis e Nikolaidis in ripartenza. Negli ultimi due minuti e mezzo del secondo tempo la Pro Recco ribalta il match: Zalanki dalla sua mattonella (6-7), Di Fulvio e il bis di Condemi su assist di Iocchi Gratta a 3 secondi dal riposo lungo portano i ragazzi di Sukno in vantaggio per la prima volta nel match (8-7).

Copia e incolla in avvio di terzo tempo con Cannella che non sbaglia davanti a Bijac il +2, divario che i greci però annullano in un minuto sfruttando due superiorità con Gkillas e Buslje (9-9). La Pro Recco reagisce e si riporta sul doppio vantaggio con Fondelli da posizione centrale e l’entrata di Condemi che dribbla Bijac e segna il suo terzo gol (11-9). Prima della terza sirena Genidounias non sbaglia il rigore dell’11-10 e allora servono le unghia di Del Lungo su Papanastasiou per tenere il +1 alla sirena.

Due minuti e mezzo del quarto tempo e la Pro Recco fa 12 con il suo numero 12, Hallock, che si gira in un fazzoletto ai due metri e spolvera la testa di Bijac. Sukno perde Presciutti e Cannella, la difesa biancoceleste si esprime su alti livelli in inferiorità ma l’Oylmpiacos trova la via della rete dopo nove minuti di digiugno con l’alzo e turo di Genidounias a 90 secondi dalla fine (12-11). Sukno perde anche a Fondelli, Iocchi Gratta (tre falli) e Di Fulvio colpito duro, i greci potrebbero pareggiare ma Papanastasiou, in superiorità, sbatte sulla traversa e Chiavari può fare festa insieme ai campioni d’Europa.

“Abbiamo incontrato una squadra fortissima, complimenti a loro e ai miei ragazzi, abbiamo iniziato sullo 0-3 soffrendo anche in attacco per merito del loro portiere che ha parato benissimo – il commento di Sandro Sukno -. Poi però la squadra si è ripresa e questo vuol dire che c’è un grande gruppo. I tre punti conquistati oggi ci avvicinano all’obiettivo del passaggio del turno”.

Il tabellino:

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 2, Cannella 1, Younger 1, Fondelli 2, N. Presciutti, Echenique, F. Condemi 3, Kakaris, Iocchi Gratta, Hallock 2, Negri. All. Sukno.

Olympiacos: Bijac, Loncar 1, Gkillas 2, Genidounias 2, Fountoulis 1, Gouvis, Dervisis 2, Buslje 1, Alafragkis 1, Dimou, Nikolaidis 1, Papanastasiou, Zerdevas. All. Koljanin.

Arbitri: Alexandrescu (Romania) e Kovacs Csatlos (Ungheria).

Parziali: 3-3, 5-4, 3-3, 1-1.

Superiorità numeriche: PR: 5/11, O: 4/14. Rigori: Pro Recco: 1/1, Olympiacos 1/2.

Usciti per limite di falli Presciutti (PR), Cannella (PR), Fondelli (PR), Iocchi Gratta (PR) e Buslje (O) nel quarto tempo.