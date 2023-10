Natale, arriva il bando con contributo del Municipio Media Valbiagno per eventi a tema

Genova. Il Municipio IV Media Valbisagno, insieme al Comune di Genova, ha pubblicato il bando pubblico per la concessione del patrocinio con partecipazione finanziaria per la la realizzazioni di manifestazioni e iniziative sul territorio municipale per il periodo natalizio 2023, vale a dire dal 1 dicembre all’7 gennaio.

“Finalità del bando è sostenere iniziative di soggetti senza scopo di lucro che contribuiscono a promuovere la cultura e la solidarietà sul territorio municipale favorendo la socializzazione e la coesione sociale in occasione del periodo natalizio – si legge nel bando – Le proposte dovranno riferirsi ad eventi e iniziative che si realizzino sul territorio municipale e che abbiano una delle seguenti finalità: animare le piazze del territorio; consolidare sul territorio municipale azioni volte a stimolare la partecipazione, l’inclusione, la coesione sociale tra i cittadini e la socializzazione intergenerazionale, attraverso l’offerta di eventi che possano costituire momenti aggregativi rivolti a tutte le età ed in particolare ai giovani; richiamare attenzione e pubblico verso le zone collinari e i borghi del territorio; valorizzare il patrimonio artistico e storico del territorio utilizzando come sede chiese o edifici di pregio”.

Nello specifico gli ambiti preferibilmente individuati potranno essere: la cultura, con spettacoli, concerti, eventi della tradizione locale o natalizia; la solidarietà, con mercati e pranzi solidali; attività per bambini e ragazzi; attività outdoor ed eventi sportivi sempre a tema in qualche modo natalizio.

L’importo complessivo disponibile per il presente bando ammonta ad 5800 euro, incrementabili in base alle risorse effettivamente disponibili a bilancio al termine della procedura di selezione delle domande. L’importo del contributo comunque non potrà superare il 50% delle spese ritenute ammissibili e non potrà superare il tetto massimo di 500 euro. Il bando è stato pubblicato a questa pagina del sito web del Comune di Genova (LINK)

