Nasce il Canale WhatsApp di Genova24: ecco come iscriversi e ricevere ogni giorno le flash news sul cellulare

Genova. Buone notizie per tutti i nostri lettori: da oggi nasce il Canale WhatsApp di Genova24, un servizio totalmente gratuito con il quale ricevere ogni giorno sulla celebre app di messaggistica notifiche con le notizie principali della giornata.

Già da tempo, Genova24 ha attivo un servizio broadcast gratuito con il quale occasionalmente invia ai lettori che decidono di iscriversi dei messaggi in caso di notizie particolarmente importanti ed eccezionali (ad esempio allerte meteo o grandi fatti di cronaca). I messaggi broadcast, però, non nascono esattamente a questo scopo e infatti il servizio ha dei limiti: obbliga gli utenti a inviare un messaggio per iscriversi e a mantenere salvato in rubrica il nostro numero. Inoltre capita regolarmente che alcuni iscritti, per ragioni totalmente indipendenti da noi non riescano a ricevere i messaggi broadcast, ad esempio se non interagiscono da tempo con la nostra utenza.

Alcuni giorni fa però WhatsApp ha lanciato un nuovo servizio che invece è pensato apposta per questo tipo di situazione. Si tratta dei Canali, uno strumento semplice e immediato che permette di ricevere regolarmente dalle fonti scelte messaggi con i link agli ultimi contenuti pubblicati. I Canali, dopo una sperimentazione di qualche mese, sono sbarcati da alcuni giorni in Italia ma, fino ad oggi, non tutti avevano la possibilità di crearne uno: al lancio, infatti, solo una ristretta selezione di media nazionali (non solo siti di informazione ma anche community tematiche o pagine social molto note) aveva avuto la possibilità di testare il servizio.

Da oggi, invece, i Canali sono accessibili a tutti. E Genova24 si è fatta immediatamente trovare pronta: il nostro canale è già operativo e pronto a informarvi quotidianamente.

COME ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI GENOVA24

Nella schermata Aggiornamenti (la prima icona in basso a sinistra), ora sotto gli Stati compaiono i Canali. Iscriversi è estremamente semplice. I passaggi da fare sono pochissimi:

Cliccate su questo link o, in alternativa, cliccate sul + a destra della scritta Canali, selezionate “Trova Canali” e nel campo di ricerca digitate Genova24; Entrate nel canale e cliccate su “Iscriviti” in alto a destra; Cliccate su Genova24 e, in alto a destra, selezionate la “campanella” per abilitare la ricezione delle notifiche.

Fatto! Immediatamente potrete vedere gli ultimi messaggi inviati. Ai messaggi è possibile reagire (con varie emoticon) ma non è possibile inviare commenti.

E IL VECCHIO BROADCAST dal 393/9101200?

Almeno per un po’ di mesi rimarrà attivo. Vi consigliamo però di passare al Canale: il broadcast viene inviato solo in occasioni eccezionali, mentre dal Canale riceverete informazioni più costanti.

Il nostro numero WhatsApp 393/9101200 rimarrà sempre attivo anche in futuro per comunicare con noi e inviarci segnalazioni. Salvatelo in rubrica, e scriveteci per segnalarci notizie o eventi, inviarci belle foto o lamentele: ci aiuterete a fornirvi ogni giorno una informazione puntuale e tempestiva.

TELEGRAM

Genova24 è da tempo anche su Telegram: tra le prime testate locali in Italia, ha attivato qualche anno fa il proprio “Bot ufficiale” attraverso il quale i lettori possono ricevere gratuitamente e in tempo reale le nostre breaking news.

Per attivare il servizio basta scaricare la app Telegram sul proprio smartphone, collegarsi all’indirizzo https://telegram.me/genova24bot e cliccare su “Avvio”. Da quel momento il nostro canale ufficiale vi invierà le breaking news più importanti della giornata alle ore 18, sempre senza spam e gratuitamente.

Ma oltre a questo sarà possibile “dialogare” con il “BOT” (termine tecnico che identifica ed interrogare il nostro archivio per conoscere ad esempio le news principali di cronaca o sport, politica ed economia.

Rispetto a servizi simili come WhatsApp o Facebook Messenger, Telegram punta tutto sulla privacy e la sicurezza: i messaggi scambiati su Telegram sono criptati e gli utenti hanno la possibilità di avviare chat segrete che non possono essere lette su nessun dispositivo che non sia quello dei partecipanti. Un’altra funzione molto popolare è quella che permette di cancellare automaticamente una chat dopo un periodo di tempo predefinito.